Карантин из-за оспы животных объявлен в Кумторкалинском районе Дагестана

06 января 2021, 21:46

Власти Дагестана запретили вывоз молока и шерсти овец и коз из сельскохозкооператива племенного завода в Кумторкалинском районе в связи со вспышкой оспы.

Указ о введении карантина на территории сельскохозяйственного кооператива в Кумторкалинском районе подписал сегодня врио главы Дагестана Сергей Меликов.

Оспа овец и коз (Variola ovium) — вирусная, остро протекающая контагиозная болезнь. Оспа характеризуется лихорадкой, явлениями интоксикации, развитием на коже и слизистых оболочках папулезно-пустулезной сыпи, высокой смертностью животных, особенно молодняка. Оспой болеет и человек, говорится в справке на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия Мордовии.

"В целях ликвидации очага оспы овец и коз, а также предотвращения ее распространения на территории Республики Дагестан [...] установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории сельскохозяйственного производственного кооператива племенного завода имени «Батлаич»", - говорится в документе, опубликованном сегодня на сайте главы Дагестана. Карантин объявлен до 26 января, зона в радиусе 10 километров от границ неблагополучного пункта определена как угрожаемая.

В связи с карантином в сельхозкооператив запрещен въезд для посторонних, кроме обслуживающего животных персонала и специалистов госветслужбы, вывоз животных, кормов, молока, а также стрижка, сбор пуха и шерсти овец и коз, снятие шкур с трупов павших животных, следует из документа.

Вывоз животных разрешен только на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты, отмечается в сообщении. Кроме того, в на территории хозяйства запрещено проводить сельхозярмарки и выставки.