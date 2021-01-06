Сотрудники почты объявили забастовку в Гори

06 января 2021, 05:40

Во время пандемии COVID-19 нагрузка на службу доставки возросла, а зарплата осталась низкой, заявили сотрудники курьерской службы «Почты Грузии» на акции протеста в Гори.

Как писал "Кавказский узел", власти Грузии с 28 ноября 2020 года ужесточили ограничения в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией, но затем отменили часть из этих мер на время зимних праздников. Так, с 24 декабря была разрешена работа гостиниц, кроме тех, которые располагаются на горнолыжных курортах, и ресторанов при них, послабления коснулись также торговых центров. С 3 января большинство магазинов, работавших во время новогодних праздников, были закрыты по распоряжению властей, дни с 3 по 15 января объявлены нерабочими. В связи с пандемией в Грузии было отменено традиционное рождественское шествие "Алило".

На 5 января в Грузии зарегистрировано 2316 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 232 079. 2646 человек умерли. В Грузии самый высокий, по сравнению с соседними Арменией и Азербайджаном, уровень заболеваемости коронавирусом - 6171,45 случая заражения на каждые 100 тысяч жителей. На главной странице "Кавказского узла" раз в четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом на Южном Кавказе и юге России. Динамика распространения вируса, в том числе на Южном Кавказе, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Курьеры «Почты Грузии» в Гори утром 5 января объявили забастовку. Они заявили, что нагрузка на их службу значительно возросла во время пандемии коронавируса, при этом оплата труда осталась мизерной. Зарплата курьеров в Гори составляет от 450 до 550 лари (от 137 до 167 долларов), сообщило радио "Свобода" на своем сайте.

Сотрудники курьерской службы также потребовали застраховать их здоровье, так как им приходится передвигаться по Гори на скутерах.

Участники акции сообщили, что довели до руководства организации свои требования, однако ответа на них не получили.

Руководство «Почты Грузии» надеется на то, что конфликт получится урегулировать, сообщило со ссылкой на сотрудника головного офиса организации радио.

На сайте «Почты Грузии» и странице организации в Facebook комментариев относительно требований сотрудников по данным на 2.40 мск 6 декабря нет.

"Кавказский узел" также писал, что 4 января Минздрав Грузии сообщил, что в стране зарегистрирован первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса - новый штамм был выявлен у 50-летнего мужчины, который приехал из другой страны. 5 января стало известно, что в женской тюрьме в регионе Квемо Картли коронавирус был выявлен у 23 заключенных. Пенитенциарная служба утаивает истинные масштабы распространения COVID-19 среди заключенных, уверены аналитики.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приводятся в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". С данными о штрафах за нарушение карантина можно ознакомиться в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".