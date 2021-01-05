Степанакертцы помолились о жертвах войны в канун Рождества

05 января 2021, 23:58

Литургия накануне Рождества состоялась в двух действующих церквях в Степанакерте. В Сочельник верующие молились о раненых, погибших и пропавших без вести во время обострения карабахского конфликта солдатах.

Как писал "Кавказский узел", 6 января 2019 года прихожане Армянской апостольской церкви отметили праздник Богоявления, объединяющий в себе Рождество и Крещение. Праздничные богослужения прошли в 89 храмах Арцахской епархии.

Вечером 5 января в храмах Нагорного Карабаха, оставшихся под контролем армянской стороны после войны, священнослужители Арцахской (Арцах - самоназвание Нагорного Карабаха) епархии Армянской Апостольской церкви, отслужили святую литургию "Чрагалуйц".

Армянская апостольская церковь (ААЦ) 6 января отмечает праздник Богоявления, который объединяет в себе Рождество Христово и Крещение. Другие христианские церкви празднуют Рождество 25 декабря/7 января, а Крещение – 6/19 января. Армянская церковь не участвовала в Халкидонском Соборе 451 года, на котором было принято раздельное празднование Рождества и Крещения, пишет "Богослов.ru". "Чрагалуйс" переводится с армянского как «зажжение лампад, свечей». Перед литургией прихожане Армянской Апостольской церкви получают отпущение грехов, а после богослужения получают благословение и разрешение зажечь свечи или лампады от святого огня в храме, чтоб унести домой. Литургия "Чрагалуйс" проводится накануне Рождества.

В Степанакерте литургия "Чрагалуйс" сегодня прошла в двух действующих церквях – церковь Святого Акопа (Св. Иакова) и храм Покрова Божией Матери. Богослужение началось в 17.00 часов по местному времени (16.00 мск), передал корреспондент "Кавказского узла".

Завтра (6 января) богослужение в храмах по случаю Рождества начнется в 11.00 по местному времени (10.00 мск). В 13.00 по местному времени (12.00 мск) мэрия Степанакерта, Арцахская епархия и общественные организации собираются провести культурное мероприятие для прихожан во дворе храма Покрова Божией Матери.

Сотрудник мэрии рассказал, что запланировано выступление Государственного симфонического оркестра и духовное песнопенье, а для детей приготовлены угощения.

По данный Арцахской епархии (ААЦ), до войны в Нагорном Карабахе было порядка 80 действующих церквей и храмов, после войны их осталось почти половина.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, по условиям которого непризнанная Нагорно-Карабахская республика утратила контроль над двумя третями территории. Какие это территории, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

В непризнанной республике в качестве историко-культурных и духовных памятников до войны было зарегистрировано более 340 церквей, после войны под контроль азербайджанской стороны перешло более 125 из них, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" начальник госслужбы по охране исторической среды при министерстве образования, науки и культуры Нагорного Карабаха Армине Айрапетян.

«Во время войны ракетному обстрелу подвергся храм в городе Шуши [...] Есть церкви, которые пострадали незначительно в результате обстрелов. Две церкви в Степанакерте и территории вокруг них, не были повреждены во время ракетных обстрелов в ходе войны», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник госслужбы по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха Унан Тадевосян.

8 октября 2020 года собор Святого Христа Всеспасителя (Казанчецоц) пострадал сразу от двух артиллерийских обстрелов. Один из куполов собора рухнул, получили ранения трое журналистов. Генпрокуратура Армении утверждает, что после получения контроля над городом азербайджанские военные осквернили наружные и внутренние стены церкви, оставив на них граффити. Кроме того, после заключения мирного соглашения были разрушены купол и колокольня церкви Канач жам (Св. Ованеса Мкртича) в Шуши, заявила Генпрокуратура 26 ноября 2020 года.

Он отметил, что «к сожалению, население не следует мерам предосторожности, и не носит маски, даже в тех местах, где есть накопления людей». «Только у единиц можно увидеть маски. Даже в церкви люди были без масок. Наша служба планирует, что после новогодних праздников следует вновь поднять вопрос ношения масок и возобновить работы по дезинфицированию общественных мест. До этого мы уделяли внимание только учебным заведениям и там, где есть очаг инфекции. Но с нового года (2021) эти работы будут активизированы, как было до начала войны», - заметил Тадевосян.

С начала обострения конфликта число случаев заражения коронавируса в Нагорном Карабахе выросло в 2,5 раза, в больницах проходит лечение 61 инфицированный. Карабахский Минздрав 18 декабря 2020 года заявил, что считает ситуацию стабильной и не занимается обновлением статистики по COVID-19. На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в сутки обновляется карта со статистикой распространения коронавируса на Южном Кавказе. Динамика распространения вируса отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Жители Степанакерта помолились о погибших

Жительница Степанакерта София Бабаян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что сегодня вечером в храме Покрова Божией Матери в городе во время святой литургии "Чрагалуйц" было очень много людей. «Как верующая я довольна, что люди возвращаются к Богу и ищут спасение в вере», отметила она.

«Я молилась, чтоб у нас был мир, чтоб у нас были богобоязненные руководители, и чтобы люди созидали в вере. Также я молилась за погибших в войне, чтоб раненые поправились, а те, кто в плену, вернулись домой. Думаю, все в церкви молились так», - сказала Бабаян.

Она отметила, что после литургии получила благословение и принесла домой зажженную в церкви свечу. По словам верующей, завтра она планирует обязательно посетить литургию по случаю Рождества.

Семья Зорика Асряна ходит в церковь каждую неделю всей семьей, в которой пять человек. По словам верующего, в этом году Рождество он планирует отметить строго в кругу семьи. «Каждый год Рождество мы отмечали с друзьями. После посещения церкви у нас дома организовывали застолье из традиционных блюд - это блюда из риса, рыбы, красное вино. Но в этом году, учитывая послевоенную обстановку, мы решили, что будет только наша семья. И стол будет накрыт небогато», - сказал Асрян корреспонденту "Кавказского узла".

«Я молилась за возвращение своего сына», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" мать пропавшего без вести военнослужащего Анаит Аванесян.

Карабахские спасатели ведут поиск останков погибших в ходе осенних боев 2020 года. По данным российских миротворцев, родные и близкие обратились на горячую линию по поводу пропажи в Нагорном Карабахе 559 человек. За время поисковых работ в местах боев на территории непризнанной республики найдены тела 3360 солдат, сообщила сегодня служба ЧС Нагорного Карабаха. В ночь с 4 на 5 января несколько десятков жителей вышли сегодня на акцию протеста перед зданием правительства в столице Армении, потребовав от властей сведений о пропавших в Нагорном Карабахе военных.

Арарат Цатрян рассказал, что его семья не пропускает церковные праздники и обязательно идет в храм поставить свечу. По его словам, в этом году, как и многие, он молился за погибших воинов и тех, кто сейчас продолжает службу в армии. «Мы молились за то, чтоб жизнь налаживалась, чтоб наши дети больше не видели войны. Чтоб Бог не оставил нас», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

«Я пожелал, чтоб Бог простил нас, помог найти правильный путь и не наказывал нас больше такой войной», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Славик Саргсян. Он также рассказал, что «завтра (6 января) после церкви посетит могилы погибших родных и друзей, а вечер проведет в кругу семьи».