Жители Сочи пожаловались на задержку пенсий

05 января 2021, 08:54

Несколько десятков сочинцев, пришедших 4 января на почту за пенсией, выяснили, что график выплат изменился и положенные деньги им надо было получить до Нового года. Пожилые люди, оставшиеся без средств к существованию, провели одиночные пикеты, а начальник почтового отделения переадресовала их претензии к Пенсионному фонду. Пенсионерам следует обратиться в прокуратуру, так как их права серьезно нарушены, указал юрист.

Сообщение о том, что пенсионеры в Сочи остались без денег на Новый год, поступило на смс-сервис "Кавказского узла" 4 января. "С утра стоим у здания главпочты Сочи. Выплата пенсии 3 января. Скоро почту закроют, но нам никто и ничего не собирается платить. Почтовики говорят, что денег у них нет и они не поступили с пенсионного фонда. Что нам делать? Просим вас помочь разобраться в ситуации. Вызывали даже полицию. Но полицейские нам сказали, что ничем помочь не могут. А кто может? Пенсионный фонд закрыт на замок. Там отдыхают и отмечают праздник. Почему у нас не должно быть праздника и денег?" - написал автор сообщения, указав, что обращается от имени более полусотни пенсионеров.

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Пенсионеры, получающие выплаты третьего числа ежемесячно, пришли на почту за пенсией 4 января, поскольку 3 января пришлось на воскресенье и почтовые отделения в Сочи были закрыты, пояснили корреспонденту "Кавказского узла" люди, собравшиеся около почтового отделения. Всего для получения пенсии к отделению пришли несколько десятков человек, передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на месте событий.

Некоторые пенсионеры, не получившие пенсию, провели одиночные пикеты около закрытого здания пенсионного фонда и напротив входа в главпочтамт, желая привлечь внимание властей, но никакой реакции не последовало, рассказала жительница Сочи, которая представилась Светланой Шихмаметевой. "Я тоже встала в одиночный пикет: что людям делать? У меня даже нет средств на дорогу, чтобы доехать домой с почты, пойду пешком. Пенсии мизерные, и такое отношение. Добиться ничего не можем. Никто толком не может сказать, когда дадут пенсию и как нам жить без денег", - рассказала Светлана Шихмаметева.

У женщины в защитной маске, стоявшей в одиночном пикете у входа в главпочтамт, на плакатах было написано: «Хватит издеваться над пенсионерами!», «Хватить врать!», «Пенсии не платят!». Возмущение людей женщина объяснила корреспонденту "Кавказского узла" тем, что их "даже не известили, когда же им выдадут их деньги, которые не дали третьего числа".

78-летняя Ольга Николаевна, также пришедшая к главпочтамту, рассказала, что получает там пенсию третьего числа каждого месяца и значительную ее часть тратит на лекарства. "Пенсия у меня 16 тысяч рублей, включая выплаты за инвалидность и дотации на лекарства, которые мне жизненно необходимы. Врач мне сказал, что пропуска лекарств не должно быть, иначе это угроза жизни. В этом месяце добавили "Кардиомагнил". Он стоит 500 рублей. Лекарства от диабета, сердечные и от давления обходятся мне в 5000 рублей. Их хватает ровно на месяц. Третьего числа каждого месяца иду в муниципальную аптеку и покупаю лекарства после получения пенсии. Все таблетки кончились, купить их не на что. Почему пенсию не выдают, работники почты не говорят. И когда дадут - тоже. Сказали "Денег нет, не ждите, расходитесь"... Я одинокая, инвалид. Еле свожу концы с концами", - посетовала женщина.

80-летний Иван Ильич также пришел за ежемесячной пенсией и, по его словам, "простоял в очереди целый день, потому что надо оплачивать сегодня (4 января) коммунальные платежи и счет на сотовом телефоне". "Если будут задержки, то телефон отключат, а за неуплату платежей начислят пени. Пенсия девять тысяч с копейками, фактически все средства уходят на оплату ЖКХ, а на питании приходится очень сильно экономить. Мясо и молоко - это роскошь, и свежий хлеб тоже. Ничего не доступно, живу впроголодь, и даже эти копейки не дают пенсионерам. Всю жизнь проработал на ЖБИ - заводе железобетонных изделий. И вот благодарность. Вызвали даже полицию кто-то. Пришли двое или трое [полицейских], постояли и ушли. Никто и ничего не объясняет. Все люди старые, нам тяжело стоять. Как не стыдно так издеваться над людьми", - пожаловался пожилой мужчина.

Пенсионеры, которые получают пенсию третьего числа каждого месяца, не могут получить ее сейчас, потому что выплата происходила 29 декабря, пояснила корреспонденту "Кавказского узла" начальник почтового отделения Анна Зиновьева. "Те, кто знал об этом, пришли и получили. Этим числом «Почта Россия» была вынуждена закрыть выплаты не получившим деньги и отправить их назад в Пенсионный фонд перед праздниками. Пенсионный фонд должен возобновить выплаты и прислать нам деньги для пенсионеров, которые не получили их, и тогда мы сразу начнем выплаты. Действительно, много пенсионеров сегодня (4 января) не смогли получить свои выплаты, но нам просто нечем платить, а не потому, что мы этого не хотим делать", - сказала Анна Зиновьева, предположив, что пенсионерам надо обращаться в Пенсионный фонд, чтобы пенсию перечислили на счет Почты России.

Начальник почтового отделения подчеркнула, что 4 января не получили пенсию только те пенсионеры - а их более ста человек - которые получают пенсию третьего числа на почте, зато те, кто получает пенсию 4-го числа каждого месяца, получили ее. Объявления об изменении графика выплат висели до Нового года на дверях отделения, но не все могли увидеть эти объявления, пояснила Анна Зиновьева.

Пенсионеры, собравшиеся около почтового отделения, возразили, что не обязаны ходить на почту и читать объявления, так как были уверены, что получат пенсию, как и всегда, в начале следующего месяца. Начальник отделения согласилась с этим, не исключив, что информацию об изменении графика выдачи пенсий должен был распространить Пенсионный фонд.

Здание Пенсионного фонда 4 января было закрыто, никакой информации о досрочной выплате пенсий на его дверях не было, передал корреспондент "Кавказского узла". Сотрудник горячей линии фонда сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что Пенсионный фонд откроется 11 января. "Туда и должны обратиться не получившие пенсию в установленную дату", - добавил он.

Пенсионеры должны обратиться не в Пенсионный фонд, а в прокуратуру, поскольку их не обеспечили жизненно необходимыми пожилым людям выплатами, чем поставили их в опасное для жизни положение, а также должным образом не проинформировали об изменении даты выдачи пенсий, считает юрист Роман Шикарев.

"Приказом Минтруда России от 17.11.2014 года "Об утверждении Правил выплаты пенсий" установлено, что пенсии должны выплачиваться «своевременно» в установленную пенсионным фондом дату выплат", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" юрист.