МИД Грузии назвал условие для демаркации границы с Россией

04 января 2021, 11:18

Демаркация границы России и Грузии возможна только после вывода российских войск с территории Абхазии и Южной Осетии, заявил МИД Грузии после того, как Владимир Путин поручил провести делимитацию и демаркацию границы России и Грузии.

Вопрос о делимитации и демаркации границ между Россией и Грузией не может быть поставлен в повестку дня до тех пор, пока Россия "не деоккупирует" территории Абхазии и Южной Осетии и полностью не выполнит соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, заявил МИД Грузии в ответ на назначение спецпредставителя президента России по делимитации и демаркации госграницы России со странами СНГ.

МИД Грузии призвал Россию "соблюдать основополагающие нормы международного права, вывести оккупационные войска и деоккупировать грузинские территории", сообщил вечером 3 января на своем сайте "Первый канал" грузинского телевидения.

Жителей граничащих с Южной Осетией грузинских сел нередко задерживают и штрафуют за нарушение границы, власти Грузии считают такие случаи похищениями. Ограничения на переход границы Грузии с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые из-за этого не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными за пересечение границы, говорится в докладе Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии", опубликованном на "Кавказском узле".

Указ Владимира Путина, согласно которому дипломат Михаил Петраков назначен его спецпредставителем по делимитации и демаркации госграницы России, опубликован 2 января на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить посла по особым поручениям министерства иностранных дел Российской Федерации Петракова Михаила Ивановича специальным представителем президента Российской Федерации по делимитации и демаркации государственной границы РФ с сопредельными государствами - участниками Содружества Независимых Государств, возложив на него также обязанности по делимитации и демаркации государственной границы РФ с Республикой Абхазия, Грузией и Республикой Южная Осетия", - говорится в опубликованном документе.

Другим указом, опубликованным также 2 января, президент России назначил Петракова руководителем российской делегации на многосторонних переговорах по Каспийскому морю.

Михаил Петраков родился в 1959 году, на дипломатической службе находится с 1982 года. Ранее он работал заместителем директора и директором первого департамента стран СНГ и послом России в ЮАР и по совместительству в Лесото. В сентябре 2019 года был назначен директором департамента ситуационно-кризисного центра МИД РФ, сообщило 2 января ТАСС.

Напомним, 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией. После завершения боевых действий президент России подписал указы о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. После этого парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, с тех пор Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.