03 января 2021, 23:58

Четыре человека погибли в автоаварии в Дагестане

Водители и пассажиры двух машин погибли в результате ДТП на автодороге Карабудахкентского района.

Автоавария произошла сегодня на дороге Урма - Леваши, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

"Столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии погибли четыре человека", - цитирует источник ТАСС.

По данным республиканского МВД, один из водителей выехал на встречную полосу, после чего произошло столкновение двух автомобилей. Погибли оба водителя и два пассажира, проинформировали в ведомстве.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в октябре 2020 года три человека погибли, еще 14 пострадали в результате столкновения в Дагестане пяти машин, в том числе "Газели" с детьми и большегрузов.

Примечание:

"Пользователи соцсети потребовали улучшить освещение трассы после ДТП в Махачкале", "Призывники из Дагестана пострадали при ДТП с военным автобусом на Кубани", "Водитель грузовика задержан по делу о ДТП в Дагестане".

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