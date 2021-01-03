Четыре человека погибли в автоаварии в Дагестане

03 января 2021, 23:58

Водители и пассажиры двух машин погибли в результате ДТП на автодороге Карабудахкентского района.

Автоавария произошла сегодня на дороге Урма - Леваши, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

"Столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии погибли четыре человека", - цитирует источник ТАСС.

По данным республиканского МВД, один из водителей выехал на встречную полосу, после чего произошло столкновение двух автомобилей. Погибли оба водителя и два пассажира, проинформировали в ведомстве.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в октябре 2020 года три человека погибли, еще 14 пострадали в результате столкновения в Дагестане пяти машин, в том числе "Газели" с детьми и большегрузов.