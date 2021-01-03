03 января 2021, 23:58
Четыре человека погибли в автоаварии в Дагестане
Водители и пассажиры двух машин погибли в результате ДТП на автодороге Карабудахкентского района.
Автоавария произошла сегодня на дороге Урма - Леваши, сообщил источник в правоохранительных органах региона.
"Столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии погибли четыре человека", - цитирует источник ТАСС.
По данным республиканского МВД, один из водителей выехал на встречную полосу, после чего произошло столкновение двух автомобилей. Погибли оба водителя и два пассажира, проинформировали в ведомстве.
"Кавказский узел" ранее сообщал, что в октябре 2020 года три человека погибли, еще 14 пострадали в результате столкновения в Дагестане пяти машин, в том числе "Газели" с детьми и большегрузов.
"Пользователи соцсети потребовали улучшить освещение трассы после ДТП в Махачкале", "Призывники из Дагестана пострадали при ДТП с военным автобусом на Кубани", "Водитель грузовика задержан по делу о ДТП в Дагестане".
03 января 2021, 23:03
-
Дагестанский полицейский арестован по делу об убийстве
Каспийский городской суд вынес решение об аресте сотрудника полиции, подозреваемого в убийстве местного жителя, сообщили в Следкоме.
03 января 2021, 22:36
-
Жители Сочи призвали власти запретить фейерверки
Петиция против свободной продажи петард и салютов и их использования частными лицами, адресованная властям Сочи, собрала 191 подпись. Лесной пожар в Хостинском районе, начавшийся после фейерверка, локализован.
03 января 2021, 22:13
-
Карабахские саперы отчитались о разминировании Степанакерта на 80%
В столице Нагорного Карабаха обезврежены десятки тысяч неразорвавшихся снарядов, но работы по разминированию в зоне конфликта могут растянуться на 20 лет, заявил директор Центра гуманитарного разминирования.
03 января 2021, 21:37
-
1
Поездки силовиков из расследования Bellingcat совпали со смертями кавказских активистов
Силовики, названные в журналистском расследовании об отравлении оппозиционера Алексея Навального, посещали Кабардино-Балкарию и Дагестан, когда там умерли правозащитник Тимур Куашев и активист движения "Садвал" Руслан Магомедрагимов, следует из опубликованных журналистом Bellingcat Христо Грозевым материалов.
03 января 2021, 20:12
-
1
Сочинская пенсионерка пожаловалась на принудительное лечение
Бездомная Надежда Туманова, которая больше года провела в психдиспансере после пяти лет проживания на железнодорожном вокзале Адлера, пожаловалась в генпрокуратуру на принудительную госпитализацию, которую считает безосновательной. Выпиской из больницы "вникуда" пожилую бездомную подвергли опасности, указал юрист.
-
03 января 2021, 18:34
Четыре жителя Волжского получили травмы при аварии на трубопроводе
-
03 января 2021, 13:241
Силовик после резонанса в соцсетях объяснился за избиение жителя Цхинвала
-
03 января 2021, 12:20
Губернатор Сюника сообщил о размещении армянских и российских пограничников у села Шурнух
-
02 января 2021, 23:50
Ингушский тейп отложил примирение с родственниками жертв нападения в Грозном
-
02 января 2021, 03:16
Активисты раскритиковали ярмарку в сочинском Дендрарии
-
01 января 2021, 22:44
Азербайджан опередил Грузию по приросту смертей от COVID-19
-
03 января 2021, 23:03
Дагестанский полицейский арестован по делу об убийстве
-
03 января 2021, 10:451
Миротворцы обезвредили более 16 тысяч взрывоопасных предметов в Нагорном Карабахе
-
03 января 2021, 01:00
Минздрав Армении уточнил число погибших военных в Нагорном Карабахе
-
02 января 2021, 22:08
Полицейский задержан после убийства мужчины в Дагестане
-
02 января 2021, 19:18
Четыре человека задохнулись в машине в Дагестане
-
02 января 2021, 15:49
Глава УФСИН Северной Осетии осужден за злоупотребление полномочиями
-
02 января 2021, 13:541
Тела семи армянских военных найдены в Карабахе
-
01 января 2021, 22:01
Житель Азербайджана умер после подрыва на мине
Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
03 января 2021, 23:03
Дагестанский полицейский арестован по делу об убийстве
-
03 января 2021, 21:371
Поездки силовиков из расследования Bellingcat совпали со смертями кавказских активистов
-
10 сентября 2020, 20:0723
Кадыров Рамзан Ахматович
-
23 декабря 2020, 13:14
BERG...man TbilisiХабиб - самый популярный спортсмен РФ? ВЦИОМ проводил опрос в Дагестане? 54
-
19 декабря 2020, 21:16
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима НефляшеваДайджест онлайн-дискуссии "Артемий Лебедев против черкесов и Родины-матери: где границы свободы слова?"
-
19 декабря 2020, 14:00
Женский взгляд из Нальчика"Монитор пациента" помогает жителям Кабардино-Балкарии 3
-
31 декабря 2020, 10:5740
Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе
-
23 декабря 2020, 10:041
Рискованный "Инстаграм": за что Малику Джикаеву посадили в Чечне
-
03 января 2021, 06:37Здание армейского клуба в Ростове передали школе имени Кима Назаретова
-
30 декабря 2020, 22:31В реку Западный Дагомыс сливаются неочищеннные канализационные стоки
-
28 декабря 2020, 23:39Гости из Петербурга возмущены ярмаркой в сочинском Дендрарии
-
27 декабря 2020, 23:44В офисе Московской Хельсинкской группы состоится пресс-конференция, посвященная судебному процессу над семерыми активистами ингушского протеста
-
26 декабря 2020, 14:13В КЧР семья с детьми осталась без отопления
-
28 декабря 2020, 16:19
В ноябре 2020 года жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе зафиксировано не было
-
27 ноября 2020, 16:00
В октябре 2020 года жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе стали 12 человек