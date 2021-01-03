Силовик после резонанса в соцсетях объяснился за избиение жителя Цхинвала

03 января 2021, 13:24

Сведения о госпитализации избитого силовиком в канун Нового года жителя Цхинвала вызвали резонанс в соцсетях. Правоохранители имеют право применять силу к нарушителям, заявил в распространенном после этого видео высокопоставленный силовик.

Информация об избиении силовиком местного жителя появилась на фоне проходящей в центре Цхинвала с 4 декабря 2020 года круглосуточной акции протеста, организованная родственниками Инала Джабиева. Как сообщал "Кавказский узел", Джабиев умер после допроса в полиции по делу о покушении на главу МВД Игоря Наниева. В интернете появились фото его тела со следами жестокого избиения. Родственники Джабиева и поддерживающие их активисты требуют наказания для виновных в его смерти.

Информация о том, что 18-летний житель Цхинвала попал в больницу после того, как его избил сотрудник силовой структур, появилась 2 января в Instagram-паблике chp_tskhinval, у которого 57,5 тысячи подписчиков. Как указано в посте, подписчики задают много вопросов по инциденту от 31 декабря 2020 года, когда силовик избил парня.

«Парень находится под капельницами в больнице. Характер повреждений неизвестен. Будем держать в курсе, как появится информация», - сказано в сообщении. К 13 20 мск 3 января оно собрало 758 отметок «Нравится» и 357 комментариев. Авторы многих комментариев выразили возмущение по поводу действий силовиков.

«Что за безобразие, сколько это будет продолжаться???» - возмущается rimmatsomaeva. «Уже и школьники в опасности», - пишет a__kusraev. «Интересно, а как таких неуравновешенных берут в госструктуры??? Тестирования нет???» - спрашивает nadejda19.05. «Там надо сделать чистку и во всех органах!» - высказывается s_oslan________.

Сегодня в этом же Instagram-паблике опубликовано видео высокопоставленного сотрудника силовой структуры Южной Осетии, который рассказывает о происшествиях во время новогодних праздников. В конце своего выступления он рассказывает и об инциденте, который вызвал резонанс в соцсети. Объясняя действия подчиненного, силовик отмечает, что, согласно законодательству, сотрудники силовых ведомств имеют право применять физическую силу к нарушителям.

Это видео за час собрало 6797 просмотров и 78 комментариев. Многие комментаторы высказали недовольство пояснениями силовика. «Применение физической силы до тяжёлых травм?» - спрашивает alla_schaste. «Позорррр», - пишет kabulowa_diana_w. «Избивать не имеют право! В ресторане есть камеры, покажите драку, и узнаем правду», - предлагает mamin._.cvetochik.