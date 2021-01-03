Ростовский предприниматель осужден по делу о рейдерском захвате компании Хуруджи

03 января 2021, 09:45

Шесть лет колонии назначил суд в Ростовской области бывшему заместителю гендиректора АО "Энергия" Дмитрию Лянгузову по обвинению в хищении активов компании на 1 млрд рублей. Защита осужденного заявила о намерении обжаловать приговор. Следствие должно установить всех причастных к рейдерскому захвату компании, настаивает владелец "Энергии" Александр Хуруджи.

Как сообщал "Кавказский узел", бывший руководитель Агентства стратегических инициатив ЮФО, владелец компании "Энергия" Александр Хуруджи в 2016 году оказался на скамье подсудимых по обвинению в хищении путем обмана 478 миллионов рублей у "МРСК Юга" и незаконном предпринимательстве, но суд исключил из дела эпизод о хищении в связи с отсутствием состава преступления и оправдал Хуруджи. После подтверждения оправдательного приговора в 2017 году Хуруджи заявил о своем праве на реабилитацию, он оценил потери от захвата его компании "Энергия" и уголовного преследования в миллиард рублей.

Во время судебного процесса в ноябре 2016 года Хуруджи требовал от суда не допустить рейдерского захвата его компании. Тогда он заявил о пропаже с арестованных счетов АО "Энергия" 250 миллионов рублей.

Волгодонский районный суд признал виновным в мошенничестве в особо крупном размере бывшего заместителя генерального директора АО "Энергия" (электросетевая компания) Дмитрия Лянгузова. В суде установлено, что Лянгузов с августа 2016 года по январь 2018 года безвозмездно приобрел право на имущество компании "Энергия" и похитил принадлежащие ей денежные средства и ценные бумаги на сумму более 1 миллиарда рублей. Суд приговорил Лянгузова к шести годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей, сообщила 22 декабря 2020 года прокуратура Ростовской области.

61-летний подсудимый свою вину не признал. Обвинительный приговор будет обжалован в апелляционной инстанции, сообщила его адвокат Татьяна Мойшина. По ее словам, основу обвинения составляет сделка по продаже имущества АО "Энергия" компании "Промэлектросеть". "Однако сделка была экономически обоснованной, ранее она была ревизована арбитражными судами двух инстанций, которые признали ее соответствие правовым нормам", - рассказала Мойшина, слова которой приводит "Коммерсант" в статье "«Энергии» хватило для приговора", опубликованной 24 декабря 2020 года.

Дмитрий Лянгузов был задержан в Москве в 2018 году в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по заявлению владельца АО "Энергия" Александра Хуруджи, который заявил о рейдерском захвате компании и выводе всех ее денег и активов. При этом в период совершения хищений гендиректором "Энергии" числился работавший в Волгодонске таксист Вардгес Манучарян. В ноябре 2018 года он заявил, что фактически его принудили формально занять эту должность "путем угроз и обмана". В своем невольном назначении Вардгес Манучарян обвинил "группу людей под руководством Дмитрия Лянгузова". По его словам, он не мог им отказать, поскольку имел долг в сумме 30 тысяч рублей "перед одним из членов данной банды", пишет издание.

Сам Александр Хуруджи уверен, что без сообщников "произвести рейдерский захват", вывести имущество с предприятия Дмитрий Лянгузов не мог. "Расследование продолжается. Сегодня вынесено судебное решение по одному эпизоду в отношении одного из фигурантов, удастся ли вернуть активы и восстановить предприятие, покажет время, это долгий процесс", - сказал изданию Александр Хуруджи.

По его словам, история с рейдерским захватом "Энергии" интересна тем, что предприятие это системообразующее, и от него зависят десятки тысяч людей и предприятий в регионе. "Этот «квест» продолжается. Отойдя от незаконного уголовного преследования, я получил вместо успешного предприятия стоимостью в миллиард только извинения бывшего прокурора Баранова. История вокруг волгодонской «Энергии» превратилась в сериал с непредсказуемым концом", - прокомментировал Александр Хуруджи приговор порталу RostovGazeta.

Суд подтвердил нанесение ущерба Хуруджи в размере 1,047 млрд рублей, написал предприниматель на своей странице в соцсети Facebook в день вынесения приговора. "Но миллиардером мы с акционерами не стали, поскольку АО «Энергия» на неподконтрольной нам процедуре банкротства, кому отойдёт арестованное сейчас имущество […] пока не ясно", - отметил он.

АО "Энергия" является территориальной сетевой организацией, занимается передачей электрической энергии в Волгодонске и Красном Сулине. В уставном капитале компании доля Александра Хуруджи составляет 96,6%. В декабре 2018 года компания была признана банкротом с открытием конкурсного производства, которое продолжается до сих пор. На дату объявления банкротом в реестр требований кредиторов компании было заявлено 2,134 млрд рублей, из них 1,535 млрд рублей составила задолженность перед ПАО ФСК ЕС, указывает "Коммерсант".

Дмитрий Лянгузов был задержан в одном из аэропортов Москвы при попытке вылететь в другую страну, сообщило 19 сентября 2018 года издание "РБК Ростов", поясняя, что во время пребывания Хуруджи за решеткой компанию возглавлял именно Лянгузов, и он же выступал на суде по делу Хуруджи в качестве свидетеля.

Информации о поступлении апелляционной жалобы на приговор Лянгузову на сайтах Ростовского областного суда и Волгодонского райсуда, по данным на 09.40 мск 3 января, нет.