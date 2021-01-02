Четыре человека задохнулись в машине в Дагестане

02 января 2021, 19:18

Трое детей и взрослый скончались, задохнувшись выхлопными газами в автомобиле на обочине дороги в Дагестане, сообщил источник в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел на обочине дороги, соединяющей села Орта-Тюбе с Карагасом. На момент, когда к машине приехали правоохранители, в автомобиле сидели четыре человека - один взрослый и трое детей. Самому младшему было три года. К сожалению, все они погибли", - сообщил источник.

По предварительной версии, трое детей и взрослый скончались в результате отравления выхлопными газами, пишет со ссылкой на источник в правоохранительных органах ТАСС.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в феврале 2020 года пять человек пострадали от отравления газом в Дагестане. Двое взрослых и трое детей были госпитализированы. Инцидент произошел в частном доме в селе Карабудахкент.