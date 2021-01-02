Скриншот фото со страницы chp.kbr в Instagram https://www.instagram.com/p/CJiq1R7FPIL/

02 января 2021, 17:20

ДТП с роженицей в Кабардино-Балкарии вызвало резонанс в соцсети

Два человека погибли и трое пострадали в результате автоаварии с участием легкового автомобиля и кареты скорой помощи, в которой находилась роженица на позднем сроке беременности, сообщили в МВД. Пользователи Instagram отреагировали на эту автоаварию, подняв проблему культуры вождения.

По данным ведомства, авария с участием иномарки и автомобиля скорой помощи произошла на федеральной автодороге "Кавказ" в Баксанском районе. "Произошло столкновение автомашины Volkswagen Polo и автомобиля скорой помощи ГАЗ, который вез роженицу на позднем сроке беременности в больницу", - сообщили в МВД.

В результате ДТП водитель и пассажир иномарки получили травмы, несовместимые с жизнью. В больницу доставлены трое пассажиров скорой помощи - роженица, ее родственница и фельдшер, им оказана необходимая медицинская помощь, водитель ГАЗ не пострадал, пишет со ссылкой на ведомство РИА "Новости".

Авария произошла после того, как 40-летний местный житель на иномарке выехал на встречную полосу и допустил столкновение с каретой скорой помощи, отметили в МВД Кабардино-Балкарии.

"В скорой находилась роженица, у которой диагностировали травмы средней степени тяжести. Ребенок не пострадал", - сказано на странице chp.kbr в Instagram.

Скриншот сообщений со страницы chp.kbr в Instagram https://www.instagram.com/p/CJiq1R7FPIL/Автоавария вызвала резонанс среди пользователей Instagram. Многие из них стали интересоваться судьбой беременной женщины и подняли проблему культуры вождения.
Пост, в котором показаны фотографии аварии с разбитой машиной скорой помощи, к 17.00 мск набрал 9647 просмотров и 20 комментариев.

"Вот скажите, куда спешат все. Вот почему уже да такой степени люди посчитали, что они бессмертные, - даже на дороге не могут спокойно себя вести", - заявляет zuhragabueva.g под постом с новостью на странице chp.kbr.

"Уступайте хоть скорой дорогу - она наших больных везет", - призывает akramkar50.

Пост с аналогичной новостью о ДТП на странице kbr.nalchik в Instagram сегодня к 17.00 мск набрал 785 отметок "нравится" и 54 комментария.

"Напишите, кто знает, что с роженицей, ребенок родился, здоров? Это для них такой стресс. Пусть будут здоровы, а всем пострадавшим скорейшего выздоровления", - пишет nadezhdafelker6077.

"Очень жаль всех. Одно в толк не возьму, ну если плохие погодные условия, зачем гнать?", - заявляет golovina8071.

"Слишком уверены в своих силах. Уже сколько дней туман на дорогах, надо быть намного внимательнее. И, вы правы, зачем гнать?", - пишет elen_nalchik.

Скриншот комментария со страницы kbr.nalchik в Instagram https://www.instagram.com/p/CJikaKelj1n/"Бессмысленно кричать, куда вы спешите, все равно спешат и нарушают, но убивать безвинных - это двойной грех", - отмечает _dgulia_k.

"Видят,что погода ужасная, и один фиг нарушают, лучше же доехать до дома, чем до могилы... Ответственности - ноль, уважения - ноль...", - пишет пользователь minaeva_07_666_07.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в декабре 2020 года в Майском районе Кабардино-Балкарии в результате аварии с микроавтобусом "Газель" один человек погиб, еще трое с травмами были госпитализированы.

Примечание:

"Четыре человека погибли при ДТП в Кабардино-Балкарии", "Минздрав назвал крайне тяжелым состояние двух детей после ДТП в Баксане", "Жительница Кабардино-Балкарии погибла в ДТП с патрульным автомобилем".

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