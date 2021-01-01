Житель Азербайджана умер после подрыва на мине

01 января 2021, 22:01

Забиль Бабаев, подорвавшийся сегодня на мине в Физулинском районе Азербайджана, скончался, сообщила Генпрокуратура.

Как информировал "Кавказский узел", 39-летний гражданин Азербайджана Забиль Бабаев нелегально проник на неразминированную территорию Физулинского района и подорвался сегодня, потеряв обе ноги.

Разминирование территорий после боевых действий в Нагорном Карабахе может затянуться на год. Очистка места военных действий от боеприпасов - долгий и сложный процесс, отметили российские политологи.

Бабаев был госпитализирован, но врачам, ампутировавшим ему обе ноги, не удалось спасти жизнь раненого, со ссылкой на Генпрокуратуру страны сообщил "Sputnik Азербайджан".

По данным ведомства, в связи с гибелью Забиля Бабаева возбуждено уголовное дело, передал ТАСС.

Согласно подсчетам азербайджанской Генпрокуратуры, с 27 сентября по 30 ноября 93 мирных жителя Азербайджана погибли в результате ракетных обстрелов и пять человек подорвались на минах. Ранения за этот период получили 414 человек, сообщала Генпрокуратура Азербайджана. Затем, 13 декабря 2020 года, на территории Агдамского района, перешедшей под контроль Азербайджана по результатам осеннего обострения карабахского конфликта, подорвались на мине три человека. Один из них, мирный житель, погиб, а еще два, в том числе военнослужащий, получили ранения.

Полномасштабные боевые действия велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября. По условиям мирного соглашения непризнанная Нагорно-Карабахская республика утратила контроль над двумя третями территории, в том числе над территорией Физулинского района Азербайджана, которая входила в буферную зону. Какие территории Азербайджан получил по условиям мирного соглашения, отмечено на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

Подробнее об обострении карабахского конфликта сообщается в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собирает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?"