01 января 2021, 01:29

Елка в Дербенте задымилась из-за неисправного фейерверка

Новогодняя елка на центральной площади  Дербента задымилась, по данным мэрии, из-за неисправности установленного внутри самой елки фейерверка.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 31 декабря новогодняя елка в Дербенте задымилась при большом скоплении людей. Пожарные начали заливать дымящуюся елку из водомета.

"Пожара не было, а было задымление. Часть салюта, видимо, была испорчена, и внутри елки он начал дымить", - заявила руководитель пресс-службы администрации города Камила Гамзатова, слова которой приводит ТАСС.

Фейерверки запускали прямо из каркаса елки, по версии мэрии, один из зарядов был с дефектом.

Гамзатова добавила, что задымление ликвидировано.

Примечание:

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