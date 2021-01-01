01 января 2021, 01:29
Елка в Дербенте задымилась из-за неисправного фейерверка
Новогодняя елка на центральной площади Дербента задымилась, по данным мэрии, из-за неисправности установленного внутри самой елки фейерверка.
Как сообщал "Кавказский узел", вечером 31 декабря новогодняя елка в Дербенте задымилась при большом скоплении людей. Пожарные начали заливать дымящуюся елку из водомета.
"Пожара не было, а было задымление. Часть салюта, видимо, была испорчена, и внутри елки он начал дымить", - заявила руководитель пресс-службы администрации города Камила Гамзатова, слова которой приводит ТАСС.
Фейерверки запускали прямо из каркаса елки, по версии мэрии, один из зарядов был с дефектом.
Гамзатова добавила, что задымление ликвидировано.
"Жители регионов юга России встретили Новый год на фоне пандемии", "Пользователей Instagram возмутили брошенные на улицах в Дагестане новогодние ели", "Предприниматели в Грузии потребовали открыть рынки до Нового года".
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