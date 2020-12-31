На главной площади Дербента загорелась новогодняя елка

31 декабря 2020, 22:32

Новогоднюю ночь жители Дербента встретили с горящей елкой.

О том, что загорелась главная праздничная елка Дербента, сегодня сообщила "Дагестанская правда". На видео, опубликованном сегодня в Facebook-группе "Жемчужина Юга", пожарные поливают дымящуюся елку из водомета. Огонь тушат при большом скоплении людей, которые стоят возле елки.

Высота новогодней елки в Дербенте 43 метра, это самая большая новогодняя елка Северного Кавказа. Конструкция разработана так, чтобы выдерживать сильный ветер, сообщила 30 декабря телекомпания "Дагестан".

Как писал "Кавказский узел", вопрос в мусульманских регионах Северного Кавказа вопрос о праздновании Нового года является дискуссионным. Отдел фетв Духовного управления мусульман Дагестана накануне праздника постановил, что мусульманин может поздравлять других с Новым годом и даже с Рождеством Христовым, но должен подбирать для этого формат, не нарушающий исламских норм.