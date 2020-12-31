31 декабря 2020, 22:32

На главной площади Дербента загорелась новогодняя елка

Новогоднюю ночь жители Дербента встретили с горящей елкой.

Тушение елки в Дербенте. Стоп-кадр видео https://www.facebook.com/myderbent/posts/3613370048752301О том, что загорелась главная праздничная елка Дербента, сегодня сообщила "Дагестанская правда". На видео, опубликованном сегодня в Facebook-группе "Жемчужина Юга", пожарные поливают дымящуюся елку из водомета. Огонь тушат при большом скоплении людей, которые стоят возле елки. 

Высота новогодней елки в Дербенте 43 метра, это самая большая новогодняя елка Северного Кавказа. Конструкция разработана так, чтобы выдерживать сильный ветер, сообщила 30 декабря телекомпания "Дагестан".

Как писал "Кавказский узел", вопрос в мусульманских регионах Северного Кавказа вопрос о праздновании Нового года является дискуссионным. Отдел фетв Духовного управления мусульман Дагестана накануне праздника постановил, что мусульманин может поздравлять других с Новым годом и даже с Рождеством Христовым, но должен подбирать для этого формат, не нарушающий исламских норм.

Примечание:

"Пользователей Instagram возмутили брошенные на улицах в Дагестане новогодние ели", "Предприниматели в Грузии потребовали открыть рынки до Нового года", "Цхинвальцы отказываются от празднования Нового года из солидарности с родными Джабиева".

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