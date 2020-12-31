31 декабря 2020, 22:32
На главной площади Дербента загорелась новогодняя елка
Новогоднюю ночь жители Дербента встретили с горящей елкой.
О том, что загорелась главная праздничная елка Дербента, сегодня сообщила "Дагестанская правда". На видео, опубликованном сегодня в Facebook-группе "Жемчужина Юга", пожарные поливают дымящуюся елку из водомета. Огонь тушат при большом скоплении людей, которые стоят возле елки.
Высота новогодней елки в Дербенте 43 метра, это самая большая новогодняя елка Северного Кавказа. Конструкция разработана так, чтобы выдерживать сильный ветер, сообщила 30 декабря телекомпания "Дагестан".
Как писал "Кавказский узел", вопрос в мусульманских регионах Северного Кавказа вопрос о праздновании Нового года является дискуссионным. Отдел фетв Духовного управления мусульман Дагестана накануне праздника постановил, что мусульманин может поздравлять других с Новым годом и даже с Рождеством Христовым, но должен подбирать для этого формат, не нарушающий исламских норм.
"Пользователей Instagram возмутили брошенные на улицах в Дагестане новогодние ели", "Предприниматели в Грузии потребовали открыть рынки до Нового года", "Цхинвальцы отказываются от празднования Нового года из солидарности с родными Джабиева".
31 декабря 2020, 22:01
-
Пользователи соцсети нашли связь между новыми отставками и протестами в Цхинвале
Отставки руководителя аппарата правительства Южной Осетии Олега Гаглоева и уполномоченного по правам ребенка Гульнары Козаевой связаны с поддержкой чиновниками требований родственников Инала Джабиева, предположили пользователи Instagram. Критике в соцсети подверглась и установка новогодней елки на площади, где 28-й день продолжается акция протеста.
31 декабря 2020, 20:45
-
1
Родные убитого в Чечне силовика объявили кровную месть жителям Ингушетии
Родственники убитого в Грозном полицейского Магомеда Джабраилова объявили родным двух уроженцев Ингушетии кровную месть, о которой накануне их предупредил спикер чеченского парламента Магомед Даудов.
31 декабря 2020, 19:47
-
1
Муфтият Дагестана разрешил мусульманам поздравления с Новым годом
Мусульманин может поздравлять других с Новым годом и даже с Рождеством Христовым, но должен подбирать для этого формат, не нарушающий исламских норм, постановил отдел фетв Духовного управления мусульман Дагестана. В схожем ключе высказался о праздновании Нового года муфтий России. Авторы комментариев в соцсети назвали духовных лидеров с подобными взглядами ответственными за заблуждения мусульман со слабой верой.
31 декабря 2020, 18:44
-
1
Прокуратура сообщила о крупном мошенничестве при ликвидации свалок под Волгоградом
Директор компании, заключившей договор на ликвидацию свалок в Волгоградской области, арестован по подозрению в мошенничестве. Компания-подрядчик не вывозила отходы со свалок, а просто засыпала их грунтом, присвоив 76,7 миллиона рублей, заявили прокуратура и следователи.
31 декабря 2020, 17:47
-
Азербайджан начал поставки газа по Южному коридору в Европу
Введен в эксплуатацию Трансадриатический газопровод, позволяющий Азербайджану поставлять газ в Южную Европу. Азербайджанское Минэнерго назвало основным получателем газа Италию.
-
31 декабря 2020, 19:471
Муфтият Дагестана разрешил мусульманам поздравления с Новым годом
-
31 декабря 2020, 17:47
Азербайджан начал поставки газа по Южному коридору в Европу
-
31 декабря 2020, 14:35
Нападение в Грозном продолжило тренд ножевых атак на силовиков в регионах СКФО
-
31 декабря 2020, 04:39
Экономисты оценили перспективы открытия предприятий в Шуше
-
30 декабря 2020, 23:04
Кадыров символически укрепил власть в Чечне чествованием сына
-
30 декабря 2020, 20:362
Тренд шантажировать девушек интимными фото дошел до Карачаево-Черкесии
-
31 декабря 2020, 18:441
Прокуратура сообщила о крупном мошенничестве при ликвидации свалок под Волгоградом
-
31 декабря 2020, 09:24
Более 265 беженцев вернулись в Нагорный Карабах за сутки
-
30 декабря 2020, 21:30
23 жителя Кабардино-Балкарии обвинены в хищении кредитных средств
-
30 декабря 2020, 19:20
Приговор Магомедрасулу Омарову оставлен в силе
-
30 декабря 2020, 18:27
Карабахские спасатели вывезли с мест боев тела 1133 погибших
-
30 декабря 2020, 18:10
Водитель автобуса осужден за аварию с четырьмя смертями на Кубани
-
30 декабря 2020, 16:39
Опекун из Дагестана задержан по делу о хищении денег детей-инвалидов
-
29 декабря 2020, 19:21
Суд продлил срок ареста Фуаду Шихиеву
Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
31 декабря 2020, 19:471
Муфтият Дагестана разрешил мусульманам поздравления с Новым годом
-
31 декабря 2020, 14:35
Нападение в Грозном продолжило тренд ножевых атак на силовиков в регионах СКФО
-
10 сентября 2020, 20:0723
Кадыров Рамзан Ахматович
-
23 декабря 2020, 13:14
BERG...man TbilisiХабиб - самый популярный спортсмен РФ? ВЦИОМ проводил опрос в Дагестане? 54
-
19 декабря 2020, 21:16
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима НефляшеваДайджест онлайн-дискуссии "Артемий Лебедев против черкесов и Родины-матери: где границы свободы слова?"
-
19 декабря 2020, 14:00
Женский взгляд из Нальчика"Монитор пациента" помогает жителям Кабардино-Балкарии 3
-
31 декабря 2020, 10:5740
Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе
-
23 декабря 2020, 10:041
Рискованный "Инстаграм": за что Малику Джикаеву посадили в Чечне
-
30 декабря 2020, 22:31В реку Западный Дагомыс сливаются неочищеннные канализационные стоки
-
28 декабря 2020, 23:39Гости из Петербурга возмущены ярмаркой в сочинском Дендрарии
-
27 декабря 2020, 23:44В офисе Московской Хельсинкской группы состоится пресс-конференция, посвященная судебному процессу над семерыми активистами ингушского протеста
-
26 декабря 2020, 14:13В КЧР семья с детьми осталась без отопления
-
23 декабря 2020, 13:06В Краснодаре ограблен банк, ранен сотрудник полиции
-
28 декабря 2020, 16:19
В ноябре 2020 года жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе зафиксировано не было
-
27 ноября 2020, 16:00
В октябре 2020 года жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе стали 12 человек