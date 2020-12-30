Варламов включил Ростов и Шахты в десятку самых опасных городов России

Шахты заняли шестое, а Ростов-на-Дону седьмое место в рейтинге блогера Ильи Варламова, составленном на основе статистики преступлений.

Как писал "Кавказский узел", в декабре блогер-урбанист Илья Варламов посетил город Шахты и раскритиковал его за отсутствие канализационных люков, маршрутки вместо автобусов и некрасивую новогоднюю елку. Горожан он назвал "настороженными, как сурикаты". Варламов неоднократно критиковал и власти Ростова-на-Дону - за уничтожение исторической среды и то, что уникальные памятники архитектуры оказались на грани исчезновения. В августе 2019 года Варламов назвал неоправданным дорогостоящий ремонт ростовской мэрии, которая располагается в здании городской думы XIX века.

Ростов-на-Дону и один из крупнейших городов Ростовской области, Шахты, стали единственными городами юга России, которые попали в список из десяти городов, названных Ильей Варламовым "самыми опасными" в стране. "Чтобы получить адреналин, не обязательно ехать в криминальные фавелы Бразилии, нищую Африку или Афганистан. Достаточно взять билет в один из этих криминальных городов России — скучать тут не придется", - заявил Варламов.

За основу при составлении рейтинга блогер взял данные сайта Numbeo, где публикуется статистика о качестве жизни в разных странах и городах мира.

Криминальная статистика на Numbeo собрана по семи российским городам. Ростов-на-Дону находится на первом месте среди них по индексу криминала и на последнем по индексу безопасности. В последний раз статистика обновлялась в декабре 2020 года, указано на сайте.

"По данным портала Numbeo, по всей Восточной Европе по опасности Ростов уступает только охваченному протестами и ментовским беспределом Минску. Сами жители <...> оценили уровень безопасности в городе менее чем в 50%. В первом полугодии 2020 года Ростов вошел в первую пятерку регионов по числу тяжких преступлений и в топ-3 — по преступлениям средней тяжести. Половина преступлений в Ростове остается нераскрытой", - говорит Варламов в ролике "10 самых опасных городов России", опубликованном на его YouTube-канале 29 декабря.

Относительно Шахт Варламов поделился и личным опытом посещения города. "Город был построен вокруг угольной промышленности, которая умерла и оставила после себя безработных и нищих людей. Шахты еще славятся самыми низкими зарплатами в России. По Шахтам не советую ходить после наступления темноты", - сказал блогер.

По данным компании "Delta Системы безопасности", еще один город юга России, Сочи, занимает третье в России место по криминальной опасности для розничного и ресторанного бизнеса, сообщило сегодня РИА "Новости".

Жители Ростовской области боятся правоохранителей

Пользователь YouTube, шахтинка В Шахтах живу с рождения. По соседству со мной живет серийный маньяк <...>. Но мне не страшно, что меня убьют - вероятность маленькая. Больше меня пугают наши <силовики>. Они не работают. Или работают с наркооборотом. Поехать ночью страшно просто из-за того, что <силовики> поймают, подложат какой-нибудь пакетик и превратят твою жизнь в тотальный ужас. Поэтому в Шахтах самое страшное - это наша доблестная <название силовой структуры>", - написала Колегаева, собрав 327 "лайков".

Ранее Илья Варламов критиковал и другие города юга России. В июне 2019 года он посетил Махачкалу и по итогам поездки назвал столицу Дагестана "одним из худших российских городов". Варламов призвал мэра Салмана Дадаева не ссылаться на менталитет местных жителей как на препятствие для разрешения проблем. Худшим городом России урбанист назвал Адлер, вызвав возражения местных жителей. Краснодар Варламов назвал одной из "пробочных столиц" России и заявил, что "все дело в неграмотном управлении городом". Пользователи соцсетей, отреагировавшие на высказывания Варламова о Краснодаре, пожаловались не только на пробки, но и на неудобные маршруты общественного транспорта, плохие дороги и непродуманную застройку.