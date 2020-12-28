28 декабря 2020, 13:42

Краснодарский застройщик осужден за обман пайщиков

Председатель правлений краснодарских жилищно-строительных кооперативов "Новострой" и "Тимирязевский" приговорен к четырем годам и двум месяцам колонии за обман 373 пайщиков и юридических лиц, сообщила сегодня прокуратура Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", проблема обманутых дольщиков является одной из наиболее актуальных на Кубани. В Краснодаре неоднократно проходили акции протеста. Так, пайщицы краснодарского ЖСК "Наш дом" с 28 ноября по 3 декабря проводили голодовку, протестуя против решения снести недострой. Голодовку объявляли и дольщики жилых комплексов "Рич Хаус" и "Клубный квартал" в Краснодаре - в октябре застройщик был признан виновным в хищении 1,3 миллиарда рублей и осужден на семь лет колонии.

С советами для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, можно ознакомиться в подготовленной "Кавказским узлом" в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

Прикубанский районный суд Краснодара признал председателя правлений краснодарских жилищно-строительных кооперативов "Новострой" и "Тимирязевский" Николая Хмелевского виновным в мошенничестве на 311 миллионов рублей. Он приговорен к четырем годам и двум месяцам исправительной колонии общего режима.

Помимо Краснодара, Хмелевский вел строительство в поселке Российский, и во всех трех случаях не имел соответствующих разрешений. "Путем обмана под видом заключения договоров" он привлек к строительству 373 физических и юридических лиц, сообщила прокуратура. Чтобы возместить ущерб потерпевшим, на движимое и недвижимое имущество Хмелевского и аффилированных с ним лиц наложен арест, говорится в сегодняшней публикации на сайте прокуратуры Краснодарского края.

Дело Хмелевского было назначено к рассмотрению в Прикубанском райсуде Краснодара с апреля 2019 года, но многократно откладывалось вплоть до конца декабря, следует из электронной картотеки на сайте суда. Информации о дате вынесения приговора и его содержании там по состоянию на 13.42 мск 28 декабря нет.

Примечание:

"Следком завершил расследование дела вице-мэра Сочи Бомбергера", "Четыре человека осуждены за обман краснодарских дольщиков", "Вынесен приговор по делу об обмане 950 краснодарских дольщиков".

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