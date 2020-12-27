Ингушские силовики заподозрены в сбыте сильнодействующих препаратов

27 декабря 2020, 17:57

Семь жителей Ингушетии, в том числе три сотрудника силовой структуры, арестованы по делу о хранении и сбыте крупной партии сильнодействующих веществ, сообщили следователи.

По версии следствия, в этом году жители Ингушетии объединились в группу для "систематического сбыта на территории республики сильнодействующих веществ". В состав группировки входило не менее семи человек, в том числе три сотрудника правоохранительных органов, сообщила сегодня пресс-служба республиканского управления СКР.

"В ходе проведенных осмотров и обысков изъята крупная партия сильнодействующих веществ, стоимость которых на нелегальном рынке, по предварительным данным, составляет более 5 млн. рублей", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Подозреваемые заключены под стражу. Уголовное дело по ч.3 ст.234 УК РФ (хранение в целях сбыта и сбыт сильнодействующих веществ, совершенные организованной группой в крупном размере) возбуждено по материалам проверки, проведенной сотрудниками региональных МВД и УФСБ, сообщили следователи.

В каком ведомстве работали подозреваемые силовики и о каких сильнодействующих веществах идет речь, Следком не уточнил. Часть 3 ст. 234 УК РФ предусматривает до восьми лет лишения свободы.