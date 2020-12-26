26 декабря 2020, 21:10
Дети уроженцев Дагестана эвакуированы из Сирии
Самолет Минобороны доставил в Москву 19 детей, находившихся в лагере беженцев в зоне конфликта на Ближнем Востоке. Дети будут переданы родственникам, в том числе в Дагестана, сообщила уполномоченная по правам ребенка при президенте России.
Как писал "Кавказский узел", 13 ноября из сирийских лагерей для беженцев самолетом Минобороны в Россию вернулась группа из 31 ребенка. Часть из них были отправлены к родственникам в Дагестан, Ингушетию, Северную Осетию и Чечню.
Борт Минобороны России доставил сегодня из Сирии в Москву 19 российских детей в возрасте от трех до 15 лет, вывезенных с территории лагерей беженцев Аль-Холь и Рож, сообщила пресс-служба уполномоченного при президенте по правам ребенка Анны Кузнецовой.
Рейс стал 12-м с декабря 2018 года. По словам Кузнецовой, готовы документы еще на 96 детей, находящихся в лагерях беженцев на территории Сирии. Кроме того, российские дети, покинувшие сирийский лагерь Аль-Холь, могут находиться на территории Турции, информировал ТАСС.
Привезенные в Россию дети после обследования направятся к родственникам в четыре региона России, в том числе в Дагестан. "В ближайшие пару дней будет обследование, потом приедут родственники и, надеюсь, по крайней мере я очень просила врачей, чтобы под Новый год дети оказались в теплой домашней обстановке", - процитировало слова Кузнецовой РИА "Новости".
По различным данным, на Ближнем Востоке находятся сотни или даже тысячи детей из Дагестана, Чечни и других регионов Кавказа. Их жизнь и здоровье находятся в особой опасности после того, как запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство" начала терпеть масштабные поражения, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Дети халифата: что их ждет после ИГ*".
Материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематических страницах "Дорога домой: на Кавказ после ИГ"*, "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".