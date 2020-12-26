Дети уроженцев Дагестана эвакуированы из Сирии

26 декабря 2020, 21:10

Самолет Минобороны доставил в Москву 19 детей, находившихся в лагере беженцев в зоне конфликта на Ближнем Востоке. Дети будут переданы родственникам, в том числе в Дагестана, сообщила уполномоченная по правам ребенка при президенте России.

Как писал "Кавказский узел", 13 ноября из сирийских лагерей для беженцев самолетом Минобороны в Россию вернулась группа из 31 ребенка. Часть из них были отправлены к родственникам в Дагестан, Ингушетию, Северную Осетию и Чечню.

Борт Минобороны России доставил сегодня из Сирии в Москву 19 российских детей в возрасте от трех до 15 лет, вывезенных с территории лагерей беженцев Аль-Холь и Рож, сообщила пресс-служба уполномоченного при президенте по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Рейс стал 12-м с декабря 2018 года. По словам Кузнецовой, готовы документы еще на 96 детей, находящихся в лагерях беженцев на территории Сирии. Кроме того, российские дети, покинувшие сирийский лагерь Аль-Холь, могут находиться на территории Турции, информировал ТАСС.

Привезенные в Россию дети после обследования направятся к родственникам в четыре региона России, в том числе в Дагестан. "В ближайшие пару дней будет обследование, потом приедут родственники и, надеюсь, по крайней мере я очень просила врачей, чтобы под Новый год дети оказались в теплой домашней обстановке", - процитировало слова Кузнецовой РИА "Новости".