Приостановлены поиски пропавшего жителя Кабардино-Балкарии

26 декабря 2020, 17:17

Поиски жителя Тырныауза, пропавшего 22 декабря, не дали результатов и были приостановлены, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", 30-летний житель Тырныауза 22 декабря уехал на своем автомобиле и через некоторое время перестал выходить на связь со своими родственниками. Сегодня в Эльбрусском районе были развернуты масштабные поисково-спасательные работы, в которых участвовали 250 человек, в том числе 195 полицейских, 41 спасатель, добровольцы и волонтеры.

"По состоянию на 13:40 (мск) поисковые работы в Эльбрусском районе приостановлены. Поиски результатов не дали. Поиски проводили вдоль прибрежной линии, а также по акватории реки Баксан между населенными пунктами Тырныауз и Верхний Баксан", - сказано в сообщении на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Ведомство не уточнило, по какой причине приостановлены поиски, и когда они будут возобновлены.