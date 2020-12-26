250 человек ищут местного жителя в Эльбрусском районе

26 декабря 2020, 14:04

30-летний житель Тырныауза пропал 22 декабря, масштабные поисково-спасательные работы развернуты сегодня в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии.

По данным МЧС, поисково-спасательные работы начались сегодня утром. Они ведутся вдоль прибрежной линии, а также по акватории реки Баксан между населенными пунктами Тырныауз и Верхний Баксан, проинформировало ведомство.

В поисковых работах участвуют 250 человек, в том числе 195 полицейских, 41 спасатель, добровольцы и волонтеры, сообщается на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

30-летний житель Тырныауза пропал 22 декабря. Он выехал на своей автомашине и через некоторое время перестал выходить на связь со своими родственниками. "Близкие молодого человека обратились в правоохранительные органы. 26 декабря в Эльбрусском районе начались масштабные поисково-спасательные работы", - сказано в сообщении на сайте МВД по Кабардино-Балкарии.