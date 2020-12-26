Заседание парламента Грузии. Фото: пресс-служба парламента / parliament.ge

26 декабря 2020, 12:10

Правозащитники заявили об усилении давления на НПО в Грузии

После выборов в парламент власти Грузии усилили давление на неправительственные организации, из-за расхождения их данных с официальными итогами голосования, заявили правозащитники.

Как сообщал "Кавказский узел", 31 октября в Грузии прошел первый тур парламентских выборов, а 21 ноября в 17 мажоритарных округах прошел второй тур. 3 декабря ЦИК огласила итоговые протоколы, согласно которым правящая "Грузинская мечта" набрала 48,22% голосов. После объявления итогов оппозиция отказалась признавать результаты голосования и потребовала проведения перевыборов. Активисты вышли на многочисленные акции протеста. 11 декабря оппозиция отказалась участвовать в деятельности парламента. Бойкот противников властей работы парламента может привести к обострению политического кризиса, отметили аналитики.

Представители грузинской оппозиции неоднократно указывали на расхождение информации НПО в итоговых протоколах голосования с данными ЦИК. Активисты направили в Центризбирком жалобы, но ни одна из них не была удовлетворена. Дисбаланс в итоговых протоколах вызван тем, что в голосовании принимали участие находящиеся в карантине и самоизоляции из-за коронавируса избиратели, пояснили власти Грузии.

25 декабря исполнительный директор НПО "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED) Элене Нижарадзе подала в отставку после того, как руководство организации возложило на нее ответственность за разногласия результатов параллельного подсчета голосов на выборах в парламент, об этом сообщила сама Нижарадзе.

"Я считала, что самым важным для меня является репутация организации. Я работаю в этой организации девять лет, для меня не проблема уйти в отставку, если это способно спасти репутацию организации", – сказала вечером 25 декабря в эфире грузинского телеканала "Мтавари архи" Элене Нижарадзе, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Расхождение в подсчете голосов на выборах между данными ЦИК и ISFED вызовет давление на весь неправительственный сектор, считает руководитель НПО "Институт исследования демократии" Уча Нануашвили. "ISFED – одна из крупнейших и наиболее авторитетных НПО в Грузии, она занимается подсчетом голосов на выборах с 1994 года. Так что скандал, связанный с ошибкой в ее работе, вызовет давление на другие неправительственные организации. Мы уже испытываем давление со стороны власти, а теперь оно усилится", – сказал Нануашвили корреспонденту "Кавказского узла".

Его мнение поддержал руководитель НПО "Многонациональная Грузия" Арнольд Степанян. "Давление на неправительственный сектор было характерной чертой всех партий, которые находились у власти. Нынешняя власть не является исключением, так что теперь мы ожидаем очередной волны противодействия. Может быть, будут приняты какие-то законодательные ограничения в нашей деятельности или это повлияет на финансирование", – сказал Степанян корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, давление со стороны властей на правозащитников стало ощутимым после окончания первого тура парламентских выборов. "Было удивительно, что после жалоб нашей организации окружные комиссии признали нарушения на выборах, оштрафовали виновных, но отказались пересчитывать голоса. И мы не могли добиться справедливости – ни в ЦИК, ни в судах. Никто не хотел перепроверять данные", – подчеркнул Степанян.

Согласно окончательным данным ЦИК, по итогам парламентских выборов партия "Грузинская мечта" получила 90 мандатов из 150. Остальные 60 мандатов распределились следующим образом. "Сила в единстве – Единое национальное движение" – 36 мандатов, "Европейская Грузия – Движение за свободу" – пять мандатов, "Лело для Грузии" – четыре мандата, "Стратегия Агмашенебели" – четыре мандата, "Альянс патриотов Грузии" – четыре мандата, "Гирчи" – четыре мандата, "Граждане" – два мандата, "Лейбористская партия" – один мандат.

Выборы в грузинский парламент проходили не только на фоне новаций в избирательной системе, но и в условиях пандемии коронавируса и вызванного ею экономического кризиса. Несмотря на то, что Грузия кажется островком благополучия на Южном Кавказе, карантинные меры больно ударили по ряду самых чувствительных отраслей страны, в частности, туризму, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы в парламент Грузии – 2020".

"Кавказский узел" публикует новости о выборах в Грузии на тематической странице "Выборы в Грузии: устоит ли "Мечта?".

Примечание:

"Участники акции протеста в Тбилиси прорвали кордон полиции", "Митинг оппозиции в Тбилиси собрал 8000 человек", "Объявлена дата второго тура выборов в 14 округах Грузии".

Автор: Беслан Кмузов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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