26 декабря 2020, 07:20

Четыре человека стали жертвами ДТП с микроавтобусом в Кабардино-Балкарии

В Майском районе Кабардино-Балкарии в результате аварии с микроавтобусом "Газель" один человек погиб, еще трое с травмами госпитализированы.

По данным ГИБДД, микроавтобус "Газель" и легковой автомобиль Volkswagen столкнулись 25 декабря на автодороге Аргудан - Александровская в Майском районе республики.

В результате аварии водитель легкового автомобиля скончался на месте, несколько пассажиров "Газели" доставлены в больницы, пишет со ссылкой на управление ГИБДД по Кабардино-Балкарской республике "Интерфакс-Юг".

Трое пассажирок микроавтобуса с различными переломами госпитализированы в травматолого-ортопедическое отделение республиканской клинической больницы. Пациенткам 28, 30 и 45 лет, уточняет со ссылкой на Минздрав региона ТАСС.

"Кавказский узел" также информировал о другой аварии в Кабардино-Балкарии, в результате которой 12 декабря погибли двое детей и двое взрослых. Участником этого ДТП стал брат главы Северной Осетии Казбек Битаров, подтвердил 15 декабря другой его брат Таймураз Битаров.

Примечание:

"Четыре человека погибли при ДТП в Кабардино-Балкарии", "Минздрав назвал крайне тяжелым состояние двух детей после ДТП в Баксане", "Жительница Кабардино-Балкарии погибла в ДТП с патрульным автомобилем".

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