17 человек стали жертвами ДТП с автобусом из Волгограда

25 декабря 2020, 09:55

Четыре жителя Волгоградской области погибли, еще 13 получили травмы при аварии автобуса Москва — Волгоград в Рязанской области. Губернатор Андрей Бочаров поручил оказать пострадавшим землякам помощь и доставить пассажиров домой.

ДТП произошло сегодня ночью в Рязанской области на 248-м километре автодороги Р22 "Каспий". "Водитель автобуса "Мерседес Бенс Травего" сообщением Москва — Волгоград, не справившись с управлением, совершил съезд в кювет, вследствие чего произошло опрокидывание автобуса. В результате происшествия погибли находившиеся в салоне автобуса трое пассажиров и водитель, 13 пассажирам причинены травмы различной степени тяжести", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Рязанской области.

По данным ведомства, пострадавшие пассажиры автобуса помещены в Скопинскую районную больницу. Следователи начали проверку обстоятельств ДТП, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Все пострадавшие в аварии - жители Волгоградской области. Губернатор региона Андрей Бочаров поручил оказать им всю необходимую поддержку и доставить пассажиров домой, сообщает со ссылкой на пресс-службу администрации региона "Интерфакс".

Всего в автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. Погибли один водитель и три пассажира. По данным УМВД региона, предположительно, водитель автобуса уснул за рулем. Директор транспортной компании "Диана тур", которая организовала рейс, Налча Махир сообщил, что водитель прошел медицинское обследование перед выездом, был опытным и отдохнул перед рейсом, автобус был технически исправен, пишет ТАСС.