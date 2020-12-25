Экономисты перечислили причины роста тарифов на услуги ЖКХ в Чечне

25 декабря 2020, 10:39

Максимальный среди регионов России рост цен на услуги ЖКХ ожидается в 2021 году в Чечне, где он достигнет 6,5%. Значительному повышению тарифов способствует жесткий политический режим в республике и издержки обслуживающих компаний, указали опрошенные "Кавказским узлом" экономисты.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 июля Госкомитет по ценам и тарифам Чечни сообщил, что цены на услуги ЖКХ в республике ниже "экономически обоснованного уровня" и будут регулярно повышаться. Местные жители пожаловались, что эти тарифы для них разорительны из-за низкого уровня зарплат и пенсий. В том же месяце цены на услуги ЖКХ в Чечне выросли в среднем на 6,5%.

1 января 2021 года в России изменятся тарифы на электроэнергию, вывоз мусора, водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение. Наименьший рост цен будет в Мурманской области — 3,2%, а максимальный (6,5%) — в Чечне, при этом в среднем по стране рост составит около 4%, сообщило 19 декабря агентство экономической информации "Прайм". В 2020 году по отношению к 2019 году тарифы за ЖКХ в регионах России выросли от 2,5% до 6,5%. Уровень инфляции в 2021 году составит, по данным Минэкономразвития, 4-5%, говорится в публикации агентства.

Цены на услуги ЖКХ повышаются в соответствии с так называемым "обоснованным тарифом", утверждаемом на федеральном уровне, пояснила профессор кафедры экономической и социальной географии географического факультета МГУ Наталья Зубаревич. "Есть официальная процедура расчета обоснованного тарифа, которой и пользуются. Некоторые регионы могут поднимать тарифы чуть меньше, но тогда они выплачивают разницу за это энергетикам из своего бюджета", – сказала Зубаревич корреспонденту "Кавказского узла".

Повышение цен ведет к ухудшению платежной дисциплины, отметила она. "Что касается падения собираемости платежей, то Северный Кавказ (и Чечня – в особенности) и раньше не отличался сильной платежной дисциплиной. Если в остальной России неплатежи в среднем составляли 5%, то здесь ситуация была хуже. Сейчас просто стали платить еще меньше", – сказала профессор МГУ.

В мае 2020 года, по данным Национального центра "ЖКХ Контроль", сбор платежей за жилищно-коммунальные услуги в регионах юга России значительно снизился. Так, в Дагестане собираемость платежей упала на 10 процентов, в Ставропольском крае – до 25 процентов, а в Чечне – на 50, сообщило 27 мая "Кавказ.Реалии".

Хотя уровень увеличения тарифов и утверждается в Москве, в некоторых регионах власти его устанавливают на свое усмотрение, пояснил старший научный сотрудник Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков. "В части российских регионов есть режим, который скрутил население "в бараний рог" и может повышать тарифы, насколько хочет (хоть на 6%, хоть на 10%), не опасаясь того, что люди потом не проголосуют на выборах за Путина и "Единую Россию". К таким регионам относится и Чечня", – сказал Жаворонков корреспонденту "Кавказского узла".

Из-за ограничений по коронавирусу профильные компании вряд ли потеряли в прибыли, считает он. В Чечне во время карантина не было повсеместного закрытия предприятий, на которые приходится наибольшая доля потребления электроэнергии, пояснил экономист.

Уровень роста тарифов принимается на основании методик расчета, подтвердила на условиях анонимности сотрудница московского института управления ЖКХ. "Есть основы ценообразования по воде, по водоотведению, по теплу – на основании них все и рассчитывают. При этом нет запрета на то, чтобы рост тарифов не превышал инфляцию, эти два показателя вообще не связаны", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Но, по ее словам, кроме инфляции, росту тарифов способствует необходимость компаний нести новые расходы — в частности, инвестиционные и на обучение персонала. "К примеру, недавно вышло постановление правительства России о том, что весь персонал, обслуживающий электро- и теплотрассы, должен быть квалифицированным, и необходимо провести переаттестацию этих людей. В 2020 году деньги на это не требовались, а в 2021 году они понадобятся. И эти деньги закладываются в повышение тарифов", – пояснила сотрудница института управления ЖКХ.

Напомним, что республики Северного Кавказа оказались аутсайдерами рейтинга регионов России по уровню безработицы, основанного на данных Росстата по итогам ноября 2019 — января 2020 года. Чечня, где уровень безработицы составляет 13,5%, разделила с Дагестаном 82 и 83 места из 85. Средняя зарплата в республике, по данным Чеченстата, к началу года достигла 27,6 тысячи рублей. Однако местные жители не поверили этим цифрам, заявив, что работодатели в основном предлагают гораздо меньшие деньги.