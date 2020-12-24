Директор школы в Карачаево-Черкесии уволен после избиения ученика

24 декабря 2020, 17:41

Подтвердилась информация об избиении учащегося директором школы в ауле Кызыл-Покун, педагог уволен, а итоги проверки переданы в мировой суд, отчитались в прокуратуре.

Как писал "Кавказский узел", после обращения одного из родителей была начата проверка информации о том, что директор школы в ауле Кызыл-Покун избил ученика. На время проверки педагог был отстранен от работы. Подзатыльники мальчикам были нормой в этой школе со стороны директора, рассказали назвавшиеся выпускниками школы в Кызыл-Покун пользователи Instagram.

Отстраненный директор школы заявил, что ученика он не бил, а лишь "нежно потрепал по щеке", сообщил 10 декабря Телеграм-канал Mash. "Тот учится плохо, мать парня работает в этой же школе психологом и постоянно его выгораживает (школьник прогуливает и получает двойки)", - привел мнение директора Телеграм-канал.

Малокарачаевская прокуратура провела проверку информации об избиении директором школы ученика, применение "недозволенных методов воспитания" подтвердилось, материалы переданы в мировой суд для возбуждения уголовного дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью (часть 1 статьи 115 Уголовного кодекса России), сообщила сегодня прокуратура Карачаево-Черкесии.

Директор школы уволен. В условиях дистанционного обучения 74-летний директор школы был необоснованно допущен к работе. Главе районной администрации вынесено представление, которое находится на контроле у прокуратуры, отмечается в сообщении на сайте ведомства.

Санкции части 1 статьи 115 Уголовного кодекса России предусматривают до четырех месяцев ареста. Комментариев от директора школы или его официальных представителей относительно результатов проверки не поступало.