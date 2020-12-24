Суд отказался расселить дом в центре Сочи по требованию чиновников

24 декабря 2020, 05:54

Кассационный суд в Краснодаре отказался удовлетворить жалобу чиновников мэрии Сочи на решение местного суда о признании многоквартирного дома по улице Воровского аварийным и расселении жильцов.

Как писал "Кавказский узел", в начале февраля мэрия Сочи потребовала принудительного выселения шести жильцов аварийного дома по улице Воровского, 39а, в центре города. Суд Сочи не стал рассматривать иск мэрии из-за несоблюдения досудебного порядка решения спора. При этом одна жильцов, Ирина Копачева, подала иск против мэрии, требуя отменить постановление от 2007 года о признании дома аварийным. В июне мэрия вновь потребовала расселить дом, несмотря на то, что прокуратура и Контрольно-счетная палата Краснодарского края указали на нарушения при признании дома аварийным.

Сообщение об иске мэрии с требованием выселить жильцов дома в центре Сочи поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 16 июня. "Прошу помочь жильцам дома 39а по улице Воровского в Сочи. Администрация в третий раз инициирует незаконное выселение из квартир под предлогом аварийности дома. При этом грубейшим образом нарушаются интересы собственников. Дело снова возбуждено в Центральном суд Сочи, и администрация предпринимает меры по выселению", - написала автор сообщения Ирина Копачева. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

23 декабря кассационный суд в Краснодаре отказался удовлетворить жалобу сочинской мэрии на решение местного суда от 23 сентября 2020 года. Сочинский суд по иску жителей дома 39а по улице Воровского отменил ряд решений, распоряжений и постановлений чиновников мэрии от 2006 года и 2018 года, о которых жильцам, по их словам, стало известно только в 2019 году.

«В 2006 году чиновники без нашего ведома и согласия признали наш многоквартирный дом 39а по улице Воровского аварийным. А в 2018 году изъяли частную землю под домом с целью передачи ее под коммерческое высотное строительство. После этого у нас начались проблемы. Нас хотят выселить за 10 км от обжитого места, в условия намного худшие, чем сейчас. При этом мы считаем новострой на оползневом склоне, в который нас пытаются насильно запихнуть, незаконным и опасным для жизни. Несмотря на то, что суд ранее уже отменил их документы об аварийности и изъятия земли, чиновники все равно пытаются бороться за этот клочок земли, который принадлежит жильцам нашего дома», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Ирина Копачева.

По ее словам, действия чиновников мешают людям нормально жить. "Я медработник, у меня сложная работа. И постоянные иски мэрии в суд и их жалобы и требования выселить меня и моих соседей длятся уже год. Меня лично эти суды вводят в состояние стресса. Я живу под постоянным страхом стать бомжем по вине чиновников», - пожаловалась Копачева.

По словам жильцов дома 39а по улице Воровского, в начале декабря они получили кассационную жалобу от мэрии Сочи, в которой чиновники уже в четвертый раз не смотря на ранее состоявшиеся решения судов в пользу жителей данного дома потребовали их выселения и изъятия земельного участка.

«Здесь планируется размещение высотных коммерческих зданий жилого назначения, а жильцам старых домов предоставят квартиры в новостройке приблизительно в 7-10 километрах от данного места», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» представитель администрации города из правового отдела, отказавшийся представиться.

По мнению независимого от дела юриста Романа Шикарева, "мэрия злоупотребляет правом, подавая иски в суд". "То, что дом не признан аварийным, и собственники несут на себе бремя его обслуживания - это только плюс для городской казны. Но многие жители действительно аварийных бараков не могут добиться годами от чиновников признания их домов аварийными и расселения. Как правило, чиновников интересуют только те дома, которые стоят в хороших местах недалеко от моря и имеют развитую инфраструктуру", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".