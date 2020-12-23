Руководители администрации Сальска задержаны по делу о крупной взятке

23 декабря 2020, 22:26

Силовики задержали главу администрации Сальска и его заместителя по подозрению в получении двух с половиной миллионов рублей в качестве взятки от предпринимателя, еще один чиновник заподозрен в посредничестве.

По версии следствия, глава администрации Сальского городского поселения и его заместитель 22 декабря через посредника получили от представителя коммерческой организации взятку в 2,5 миллиона рублей "за совершение действий, связанных с исполнением муниципального контракта", полагает следователи.

Дело в отношении главы администрации и его зама расследуется по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), еще один сотрудник администрации подозревается в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), сообщило сегодня следственное управление Следственного комитета по Ростовской области на своем сайте.

Подозреваемые задержаны после получения взятки, и решается вопрос об избрании им меры пресечения, сообщило ведомство. Санкции статьи о получении взятки в особо крупном размере предусматривают до 15 лет лишения свободы, а статьи о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере - до 12 лет лишения свободы.

Главой администрации Сальского городского поселения на сайте муниципалитета значится Борисенко Евгений Николаевич. Комментариев представителей задержанных относительно версии следствия пока не поступало.

"Кавказский узел" писал, что в ноябре 2019 года бывший глава администрации Сальского городского поселения Геннадий Миргородский был заподозрен в превышении должностных полномочий при заключении контракта на аренду земли.