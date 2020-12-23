23 декабря 2020, 21:50

Главе района в Ростовской области сокращен срок по делу о махинациях с землей

Ростовский областной суд существенно сократил срок бывшему руководителю администрации Милютинского района Алексею Королеву, осужденному за получение крупной взятки и злоупотребление полномочиями при махинациях с землей.

Как сообщал "Кавказский узел", бывший руководитель администрации Милютинского района был обвинен в завладении участком земли через подставных лиц и получении взятки за переоформление права на аренду земельного участка.

По версии следствия, осенью 2015 года Алексей Королев поспособствовал изъятию у компании земельного участка, который затем был передан в аренду. Прибыль от использования этого участка получал глава местной администрации, указало следствие.  По версии следствия, чиновник дал подчиненным указание не брать арендную плату за пользование участком, которая за три года превысила 900 тысяч рублей. Также следствие предположило, что в 2014-2016 годах за переоформление права аренды на землю одним из сельскохозяйственных предприятий получил взятку в виде семян на сумму около полумиллиона рублей.

Защита Алексея Королева добилась пересмотра приговора Морозовского районного суда по делу о злоупотреблении должностными полномочиями (часть 2 статьи 285 Уголовного кодекса России) и получении крупной взятки (пункта "в" части 5 статьи 290 Уголовного кодекса России), который 3 августа приговорил Королева к семи годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии строгого режима и к штрафу в размере десятикратной суммы взятки. Также суд лишил чиновника права занимать должности на государственной службе на четыре года.

Коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда также признала Королева виновным, однако смягчила ему срок наказания до трех лет и четырех месяцев лишения свободы в колонии общего режима, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе облсуда.

Санкции части 2 статьи 285 Уголовного кодекса России предусматривают до семи лет лишения свободы, пункта "в" части 5 статьи 290 Уголовного кодекса России - до 12 лет лишения свободы.

Уголовное дело Алексея Ковалева Ростовский областной суд начал рассматривать 1 декабря, состоялось три заседания, решение по апелляции вынесено 22 декабря, следует из карточки дела на сайте суда. Комментариев Алексея Королева или его официальных представителей относительно приговора Ростовского областного суда не поступало.

По версии защиты чиновника, районная администрация не изымала участок, а расторгла договор с компанией по мировому соглашению, из-за того что компания не смогла обеспечить рациональное использование земли. После этого администрация подала объявление о сдаче указанного участка в аренду, интерес к нему проявило только одно фермерское хозяйство. "Арендатор сдал участок в субаренду и подумал, что его обязательства по оплате переходят на субарендатора. В январе 2018 года вся задолженность по аренде и пени полностью погашены арендатором",— привел слова адвоката Светланы Подгорной 7 августа "Коммерсант".

Примечание:

"Ростовские журналисты сочли необоснованными претензии прокуратуры", "Чиновник в Ростовской области задержан по делу о превышении полномочий", "Следствие озвучило претензии к главе администрации Волгодонска".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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