23 декабря 2020, 18:39

Следком отчитался о задержании неонацистов в Сочи и еще двух городах

Шесть участников националистических организаций задержаны в Москве, Сочи и Тюмени по делу о резонансных убийствах, сообщили следователи.

Задержанные причастны к серии особо тяжких преступлений, совершенных в начале 2000-х годов, включая убийства выходцев из Центральной Азии. Им предъявлены обвинения в совершении организованной группой убийств двух и более лиц по мотивам национальной ненависти и вражды, и следствие будет добиваться их ареста.

Собрать доказательства, подтверждающие участие задержанных в преступной деятельности, удалось при расследовании убийства двух человек, видеозапись которого была распространена в интернете летом 2007 года. По данным следствия, указанное убийство было совершено в апреле 2007 года вблизи города Королева Московской области группой лиц с целью пропаганды националистической идеологии, сообщается в сегодняшнем пресс-релизе на сайте Следственного комитета России.

Как писал "Кавказский узел", в 2007 году в интернете появилось видео убийства двух человек, одному из которых отрезают голову ножом под крик: "Слава России!", а другого убивают выстрелом в затылок. Житель Дагестана Артур Удаманов узнал в зарезанном своего брата Шамиля, который пропал, уехав на заработки в Москву. Семья Умаданова жаловалась на бездействие следствия. В публикации ролика признался студент Майкопского государственного технологического университета, который сам явился в прокуратуру. 21 ноября 2007 года его приговорили к одному году исправительных работ за "возбуждение национальной расовой и религиозной вражды".

Следствию удалось собрать улики, указывающие на причастность задержанных участников неонацистской группировки к преступной деятельности. В ходе обысков дома у задержанных обнаружены и изъяты огнестрельное и травматическое оружие, ножи, неонацистская агитационная атрибутика, указали следователи.

Примечание:

"Ъ" провел параллель между роликами Марцинкевича и унижением Тепсуркаева", "Сова": НСО, скорее всего, не имеет отношения к записи убийства дагестанца и таджика", "Боков: следует наложить табу на пропаганду ксенофобии в Интернете".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

23 декабря 2020, 19:45

23 декабря 2020, 19:22

  • Меликов отчитал чиновников за грязную воду в Каспийске

    Свалки мусора и рухнувшую в реку частную постройку обнаружил врио главы Дагестана в водоохранной зоне Каспийска при посещении объектов водообеспечения города, жители которого с конца ноября остаются без качественного водоснабжения. Пользователи соцсети поддержали претензии Меликова к чиновникам.

23 декабря 2020, 19:02

  • Журналист Чобаноглу добился разрешения на выезд из Азербайджана

    Снят действовавший с 2015 года запрет на выезд из Азербайджана журналисту Шахвеледу Чобаноглу. Генпрокуратура уведомила о возможности покидать страну только через месяц после снятия запрета, тогда как в этот месяц была потребность в лечении за границей, сообщил Чобаноглу.

23 декабря 2020, 18:02

23 декабря 2020, 17:41

  • Участники протестов назвали Манукяна оптимальной заменой Пашиняну

    Вазген Манукян, которого оппозиция хочет видеть премьер-министром Армении, уже возглавлял правительство и Минобороны в кризисный период и является подходящей кандидатурой, заявили участники протестов в Ереване. Протесты против Пашиняна не стали общенародными, у оппозиции нет четкой повестки и стратегии, констатировали аналитики.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи