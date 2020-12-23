Следком отчитался о задержании неонацистов в Сочи и еще двух городах

23 декабря 2020, 18:39

Шесть участников националистических организаций задержаны в Москве, Сочи и Тюмени по делу о резонансных убийствах, сообщили следователи.

Задержанные причастны к серии особо тяжких преступлений, совершенных в начале 2000-х годов, включая убийства выходцев из Центральной Азии. Им предъявлены обвинения в совершении организованной группой убийств двух и более лиц по мотивам национальной ненависти и вражды, и следствие будет добиваться их ареста.

Собрать доказательства, подтверждающие участие задержанных в преступной деятельности, удалось при расследовании убийства двух человек, видеозапись которого была распространена в интернете летом 2007 года. По данным следствия, указанное убийство было совершено в апреле 2007 года вблизи города Королева Московской области группой лиц с целью пропаганды националистической идеологии, сообщается в сегодняшнем пресс-релизе на сайте Следственного комитета России.

Как писал "Кавказский узел", в 2007 году в интернете появилось видео убийства двух человек, одному из которых отрезают голову ножом под крик: "Слава России!", а другого убивают выстрелом в затылок. Житель Дагестана Артур Удаманов узнал в зарезанном своего брата Шамиля, который пропал, уехав на заработки в Москву. Семья Умаданова жаловалась на бездействие следствия. В публикации ролика признался студент Майкопского государственного технологического университета, который сам явился в прокуратуру. 21 ноября 2007 года его приговорили к одному году исправительных работ за "возбуждение национальной расовой и религиозной вражды".

Следствию удалось собрать улики, указывающие на причастность задержанных участников неонацистской группировки к преступной деятельности. В ходе обысков дома у задержанных обнаружены и изъяты огнестрельное и травматическое оружие, ножи, неонацистская агитационная атрибутика, указали следователи.