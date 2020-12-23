Адвокат заявила о давлении на мать подвергшейся насилию в Ингушетии девочки

23 декабря 2020, 03:30

Дядя и тетя семилетней жительницы Ингушетии были признаны виновными в издевательствах над ней и приговорены к шести и семи с половиной годам лишения свободы. Представители матери девочки посчитали приговор слишком мягким и подали апелляцию. После этого на мать девочки стал оказывать давление сотрудник правоохранительных органов, требуя отказаться от апелляции, сообщила адвокат Ольга Гнездилова. Как писал "Кавказский узел", подвергшаяся насилию девочка из Ингушетии жила под опекой в семье тети, которой предъявлено обвинение в умышленном причинении опасного для жизни вреда здоровью. Женщина была заключена под стражу, она не признала своей вины. Дело об издевательствах над девочкой было передано в суд 19 июня. Девочке из-за гангрены ампутировали кисть и предплечье правой руки. В конце декабря 2019 года ее выписали из московской клиники, теперь она живет с матерью в Магасе. Сенатор от Ингушетии Белан Хамчиев арендовал этой малообеспеченной семье квартиру, власти республики пообещали решить вопрос о предоставлении жилья.

Сунженский районный суд Ингушетии в ноябре признал тетю и дядю девочки, подвергшейся издевательствам, виновными. Тетя приговорена в шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии, дядю - к двум годам и шести месяцам с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Компенсация морального вреда и материального ущерба в пользу потерпевшей не присуждалась.

30 ноября представителями потерпевшей была подана апелляционная жалоба на приговор Сунженского районного суда в связи с незаконностью, необоснованность и несправедливостью мягкого приговора.

По словам адвоката "Правовой инициативы" Ольги Гнездиловой, представитель правоохранительных органов пытается уговорить мать девочки Лидию подписать отказ от апелляционной жалобы. Гнездилова написала заявление в Следственный комитет Российской Федерации, в котором пожаловалась на давление, оказываемое на Лидию.

22 декабря Ольга Гнездилова сообщила на своей странице в соцсети Facebook, что представитель правоохранительных органов выехал к Лидии и намерен добиться от нее отказа от жалобы. Это, как сообщила адвокат, он лично подтвердил ей по телефону.

"Я перезвонила ему, чтобы узнать, чем вызвано такое внимание, почему он едет к ней домой, туда, где у нее дети маленькие, и почему везет ей отказ от апелляционной жалобы. И он по телефону подтвердил, что да, он намерен это сделать. Подробно он не разговаривал, достаточно быстро положил трубку и потом уже не отвечал на звонки. Но мысль его была в том, что Лида должна отказаться от жалобы, потому что о чем-то они там договорились, что обжалования не будет", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Ольга Гнездилова.

По ее словам, она пыталась указать силовику на интересы потерпевшей, которая является ребенком. "[Интересы] ребенка, который не получил ни компенсации морального вреда, ни возмещения расходов на лечение. И тот срок - он небольшой еще и в связи с тем, что там не все эпизоды были вменены в вину подозреваемым. То есть там вообще нет эпизода, связанного с ампутацией руки. Поэтому приговор очень странно выглядит", - отметила Гнездилова.

По ее словам, тетя и дядя девочки получили свои сроки "за тяжкий вред здоровью, вызванный психическим заболеванием, которое ребенок получил в связи с длительными истязанием". "Но весь физический ущерб - ни одна рана, ни одно телесное повреждение - в приговор не включен. Мягкость и отсюда следует, плюс еще не учтены отягчающие обстоятельства. Сейчас мы подали краткую апелляционную жалобу, чтобы не пропустить срок в 10 дней, и мы хотели изучить материалы дела и спокойно подать уже мотивированную жалобу. Но мы сейчас занимаемся тем, что отбиваемся от давления, которое на потерпевшую оказывается", - сказала Гнездилова.

По ее словам, упомянутый правоохранитель и ранее звонил Лидии и просил ее отказаться от апелляционной жалобы. "На Лидию постоянно оказывается давление. Даже из-за того, что она нам это рассказывает, а мы сообщаем общественности", - отметила Гнездилова.

Она назвала "непонятным", почему правоохранитель "занимает такую позицию, возражает против естественного права на обжалование приговора". "Если они считают его справедливым, законным и обоснованным, они могут оставить его в силе. В естественных юридических условиях каждый заявляет свою позицию. Почему нас останавливают и запрещают заявить эту позицию - не ясно", - заключила адвокат.

Комментариями сотрудника правоохранительных органов относительно сведений, изложенных Ольгой Гнездиловой, "Кавказский узел" пока не располагает.