Порицание в адрес Фарниева вошло в противоречие с традициями осетин

Фамильный совет Фарниевых обвинил журналиста Заура Фарниева в нарушении принципов агъдау - неписанного свод этических правил осетин за публикацию новости о ДТП с участием брата главы Северной Осетии. Подобной традиции осуждения у осетин не было, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Сообщение об общественном порицании журналисту газеты "Коммерсант" Зауру Фарниеву поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 20 декабря. "В Северной Осетии фамильный совет Фарниевых вынес общественное порицание журналисту газеты "Коммерсант" Зауру Фарниеву. Родственники корреспондента осудили его за то, что он опубликовал информацию о ДТП с участием брата главы республики, в котором погибли четыре человека. Письмо подписали шесть человек", - написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Заявление, подписанное шестью членами фамилии Фарниевых, было распространено на бланке Северо-Осетинской региональной общественной организации Фамильный совет Фарниевых "Фарн" с фамильной печатью. Подписанты "обратили внимание" журналиста Фарниева на недопустимость пренебрежения элементарной этикой и принципами агъдау (неписанный свод этических правил). Письмо, судя по опубликованному самим Фарниевым документу, никому не адресовано. При этом Фарниев утверждает в своем Telegram-канале, что о письме узнал из соцсетей.

"Меня пригвоздили к позорному столбу. Оказывается, всей фамилии (нет) стыдно за то, что я писал и распространял информацию о ДТП с участием брата Вячеслава Битарова. Тем более, один из подписантов "не захотел вступать в полемику" и так и не раскрыл тайны, какие именно "высказывания" я допустил", - отметил Фарниев.

ДТП, в котором погибли четыре человека, произошло в Зольском районе Кабардино-Балкарии на 382 километре автодороги "Кавказ" 12 декабря. За рулем одного из столкнувшихся автомобилей был брат главы Северной Осетии Казбек Битаров, сообщает 14 декабря "Рен ТВ".

Комментируя ситуацию с Зауром Фарниевым, редактор портала «ОсНова» Руслан Тотров подчеркнул, что подобной традиции осуждений у осетин не существовало ранее.

«У осетин был институты публичного осуждения, функционировавшие в XIX и даже в XX веках. Но это были глубоко традиционные мероприятия, они не превращались в публикацию», - рассказал он 21 декабря корреспонденту "Кавказского узла". По его мнению, письмо - "это, безусловно, желание потрафить самолюбию властей, упакованное в квази-благородную оболочку".

Блогер Алик Пухаев считает, что власти использовали традиционный институт в своих интересах. Говоря о соответствии действий авторов письма против Фарниева агъдау - кодексу чести осетин - Пухаев отметил, что с точки зрения агъдау фамилия может объявить об отказе от человека, если он совершил порочащее ее преступление. «Об этом объявляется публично. И чем публичнее, тем лучше. Однако это не тот случай. Тут нужно понимать, что Заура осудила именно общественная организация Фарниевых. Мне трудно сказать, насколько это организация представляет весь их род», - сказал Пухаев корреспонденту "Кавказского узла".

Руслан Тотров также отметил, что общественная организация, составившая это письмо, просто не может представлять всех, достаточно многочисленных в республике Фарниевых. «Кроме того, даже если Заур вдруг действительно обвинил человека до суда - это абсолютно мелкая провинность на фоне того, за что осетинский кодекс поведения реально предписывал наказывать», - пояснил эксперт.

Агъдау состоит из нескольких компонентов. Это хистариуаг (старшинство), кастариуаг (младшинство), уаздандзинад (благородство, нормы приличия), фсарм (скромность), уаг (пристойнсоть в речи и за столом), нымд (стыдливость), лагдзинад (мужество) и прочие. Одним из пунктов свода является защита основ морали. Эти полномочия мужчина должен был принять на себя добровольно, пишет "Северная Осетия".

Фамильные сходы пользовали значительным авторитетом

Старший научный сотрудник отдела этнологии Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований им. В.И. Абаева Тимур Дзеранов рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что в прошлом фамильные сходы пользовались значительным авторитетом и могли приговаривать к серьезным наказаниям.

«За наиболее серьезные преступления смогли сбросить с печально знаменитой Скалы позора. За меньшие преступления, к примеру, за осквернение сельского колодца, человека могли изгнать из села, прекратив с ним общаться. Некоторые после этого даже специально меняли себе фамилии, чтобы затеряться», - рассказал Дзеранов.

По его словам, помимо наказаний, фамильный сход собирался в случае печальных событий у одного из его членов, например, чтобы поддержать людей, потерявших близких. В постсоветский период, по оценке ученого, фамильные сходы сосредоточились на сохранении веры, восстановлении и поддержании в порядке фамильных святилищ и сохранении традиций.

Аналогичное мнение высказал и ученый, занимающийся изучением осетинской культуры и традиций, который предпочел сохранить анонимность. Он отметил, что ранее у сходов были как функции наказания - например, запрет на общение, именовавшийся «коде» за «недостойное поведение» ( при этом о любом наказании полагалось объявить максимально широко), так и религиозные функции - например, организация молений-пиров в случае, если кто-то из членов фамилии увидел сон, сочтенный вещим.

«Сейчас фамильные сходы, в отличие от святилищ, сохранились плохо. Этому мешает нынешняя инфраструктура расселения, когда члены фамилии не живут компактно в селе, небольшом городе или квартале в большом городе, а раскиданы по разным местам», - рассказал ученый корреспонденту "Кавказского узла".

Фамильные сходы у осетин остались в прошлом

Для фамильных сходов очень долгое время "нет социальной основы", заявил корреспонденту "Кавказского узла" директор Института истории и археологии Республики Северная Осетия-Алания Руслан Бзаров.

В ноябре 2019 года вице-премьер Северной Осетии Ахсарбек Фадзаев предложил ввести в региональную конституцию понятие "агъдау", под которым понимается неписаный свод правил поведения осетина. "Если мы имеем государственность, свою конституцию, то у нас в ней должно быть что-то национальное", - цитирует Фадзаева "ОсНова".