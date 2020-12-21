21 декабря 2020, 23:14

Продлен арест Мелконяну по делу о смерти риелтора в Волгограде

Суд в Волгограде оставил под стражей до 24 января 2021 года Арсена Мелконяна, подозреваемого по делу об избиении и смерти волгоградского риелтора Романа Гребенюка после конфликта в родительском чате.

Как сообщал "Кавказский узел", риелтор Роман Гребенюк, избитый после конфликта в родительском чате, скончался в больнице 1 ноября. Он в одиночку воспитывал 12-летнего ребенка. Коллеги умершего потребовали тщательного расследования дела о его смерти.

С ходатайством о продлении ареста Арсену Мелконяну в суд обратился следователь, и суд это ходатайство сегодня удовлетворил, сообщила пресс-секретарь объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

"Сам Мелконян не возражал против удовлетворения ходатайства, а его адвокат просил суд избрать в отношении своего подзащитного меру пресечения, не связанную с заключением под стражу", - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Вальковская.

Помимо Арсена Мелконяна, в качестве подозреваемых к делу привлечены участница конфликта в родительском чате, которая приходится сестрой Мелконяну, и ее муж. Арман Смбатян арестован, а Анне Мелконян запрещено общаться с другими участниками уголовного дела, пользоваться средствами связи и интернетом.

Примечание:

"Следствие попросило помощи очевидцев по резонансному делу о гибели риелтора в Волгограде", "Суд оставил под стражей подозреваемого по делу о смерти риелтора в Волгограде".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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