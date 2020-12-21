21 декабря 2020, 14:21

Испания отказалась экстрадировать в Россию ставропольского чиновника Мургу

Испанский суд отказал в выдаче России бывшего заместителя председателя правительства Ставропольского края Андрея Мурги, подозреваемого в присвоении 3,5 миллионов рублей.

Как писал "Кавказский узел", о задержании объявленного в международный розыск по обвинению в мошенничестве Андрея Мурги сообщила 1 мая испанская гражданская гвардия. 2 мая Мурга был отпущен под подписку о невыезде до окончательного решения об экстрадиции.

В январе 2019 года Андрей Мурга был заподозрен в присвоении 3,5 миллиона рублей, выделенных на доработку сайта для продвижения продукции товаропроизводителей Ставрополья. В июне того же года его объявили в международный розыск и заочно арестовали, а в августе источники в силовых структурах сообщали о задержании Мурги в Италии.

Национальная судебная коллегия Испании вынесла решение об отказе в экстрадиции в Россию Андрея Мурги.  В октябре испанский суд постановил, что "нет места экстрадиции в Россию ее гражданина Андрея Юрьевича Мурги". Это решение было обжаловано прокуратурой, однако Национальная судебная коллегия оставила решение суда первой инстанции в силе, сообщил сегодня ТАСС.

По данным следствия, заказанный властями сайт stavkachestvo.ru был создан с нарушениями технического задания, и зампред правительства потребовал от разработчика, бывшего директора госпредприятия "КРСК" Заура Абдурахимова, вернуть 3,5 миллиона рублей для доработки интернет-площадки. Деньги были возвращены, но в итоге оказались похищенными, утверждают следователи, Мур. По состоянию на 14.00 мск 21 декабря сайт stavkachestvo.ru не работает, а последняя запись на странице "СтавКачество" в Twitter датирована 30 ноября 2017 года, сообщило управление СКР по Ставрополью  28 января 2019 года.

Санкции части 4 статьи 159 предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет.

Напомним, что Андрей Мурга с мая 2015 года по июль 2017 года возглавлял Минэкономразвития Ставрополья, а в августе 2017 года был назначен заместителем председателя правительства края. 26 марта 2018 года губернатор Владимир Владимиров удовлетворил просьбу Мурги об отставке.

Примечание:

"Ирина Кувалдина лишена поста в правительстве Ставрополья", "Министр спорта Ставрополья стал подозреваемым по делу о хищении 6 млн", "Против мэра Ставрополя Дмитрия Кузьмина возбуждено уголовное дело по статье о превышении полномочий".

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