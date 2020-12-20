20 декабря 2020, 14:31

Ставропольский полицейский арестован по делу об убийстве

Суд в Ставрополе постановил на два месяца заключить под стражу полицейского, обвиняемого в убийстве человека, тело которого найдено в лесу.

"Кавказский узел" сообщал, что сотрудника антикоррупционного отдела регионального главка МВД на Ставрополье задержали после того, как в лесу было найдено тело пропавшего мужчины со следами насильственной смерти. Следком заявил, что силовик дал признательные показания.

Сегодня Промышленный районный суд Ставрополя постановил заключить полицейского, обвиненного в убийстве, под стражу до 17 февраля 2021 года. По версии обвинения, силовик 10 декабря во время ссоры выстрелил своему знакомому в голову, говорится в сообщении на сайте суда.

По части 1 статьи 105 Уголовного кодекса России полицейскому грозит до 15 лет заключения. На сайте управления МВД по Ставропольскому краю, по состоянию на 14.20 мск 20 декабря, отсутствуют комментарии относительно уголовного преследования сотрудника ведомства. 

Напомним, что мать убитого, 29-летнего жителя Ставрополя, 12 декабря сообщила в полицию о его исчезновении. Тело нашли 17 декабря в лесном массиве на выезде из города.

Примечание:

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