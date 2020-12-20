Возобновлено расследование убийств более 600 жителей Кубани во время Великой Отечественной войны

20 декабря 2020, 09:56

Кубанские следователи возобновили расследование дела о массовых убийствах советских граждан членами карательного отряда "Зондеркоманда СС-10 «а»" в Краснодарском крае во время Великой Отечественной войны. Преступления против человечества не имеют срока давности, и наследники убитых имеют право на компенсацию вреда с виновных лиц или с их наследников, сообщил юрист.

Расследование возобновлено спустя почти 50 лет

Геноцид мирных граждан в Краснодарском крае, по данным рассекреченных ФСБ материалов, был совершен в период с 1941 по 1943 годы, когда регион был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками. По данным архивов, в годы Великой Отечественной войны на Кубань и в Ростовскую область были направлены члены карательного отряда "Зондеркоманда СС-10 «а»" под руководством доктора Курта Кристмана, они имели на вооружении мобильные газовые камеры. С августа 1942 года по январь 1943 года в станицах Марьянской и Старо-Щербиновской были расстреляны свыше 247 человек. Еще не менее 380 человек были убиты в газовых камерах время оккупации в станицах Березанской, 3-я Речка Кочеты (Чернышевка) и в Краснодаре - все они были пациентами лечебно-исправительных учреждений и психиатрических больниц, следует из архивных данных.

По фактам массовых убийств советских граждан фашистами на Кубани и Ростовской области 4 октября 1970 года Управление КГБ при Совете Министров СССР по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело, в результате были осуждены Курт Кристман, Юханес Эрнст Киндер и Курт Тримборн, однако некоторые члены карательного отряда так и не понесли наказания. В 1972 году предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено, а сейчас следователи решили возобновить его, сообщило 18 декабря на своем сайте следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Из материалов дела следует, что один из подозреваемых Гельмут Оберлендер живет в одном из зарубежных государств. "После возобновления предварительного следствия расследование уголовного дела поручено наиболее опытным следователям первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Краснодарскому краю. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление конкретных лиц, причастных к истреблению мирных жителей", - говорится в сообщении следователей.

12 лет назад Гельмута Оберлендера, служившего переводчиком в зондеркоманде, обнаружили проживающим в Канаде. Российская сторона в феврале этого года попросила у канадских властей помощи в расследовании массовых убийств на территории Кубани. Сейчас Оберлендеру 96 лет. По словам адвоката Рона Поултона, его подзащитного несколько раз лишали гражданства Канады, а в декабре 2019 года Верховный суд страны окончательно отклонил апелляцию на его возвращение. Как говорит сам Гельмут Оберлендер, его заставили служить в 17-летнем возрасте под страхом смерти, и он не причастен к расстрелам мирных граждан, пишет "Коммерсант".

Преступление без срока давности

В случае получения достаточных доказательств причастности к массовым убийствам в СССР Оберлендер может быть экстрадирован в Россию, заявил адвокат Дмитрий Аграновский. "Это преступление без срока давности [...] я не исключаю экстрадиции Оберлендера практически из любой страны, его могут заочно арестовать", - процитировало его РИА Новости.

Аграновский отметил, что в советское время было сложно вести расследование, сейчас же "аппаратура шагнула вперёд". "Например, в 1972 году невозможно было установить какие-то моменты, связанные с оружием или следами крови, то сейчас всё намного проще", - считает он. Адвокат отметил, что возраст Оберлендера может быть смягчающим обстоятельством, но не является основанием для освобождения от ответственности.

Историк и публицист Евгений Спицын считает, что возобновление работы следователями по этому дело необходимо, "чтобы иметь в руках дополнительные козыри в борьбе с неонацистами, которые реабилитируют Гитлера и его пособников во многих странах мира". "Нам нужны новые железобетонные доказательства их преступлений. Совершенно правильно, что наши органы дознания, судебные органы стали детально изучать, документировать это и признавать факт геноцида советского народа именно в судебном порядке, как дополнение к тем свидетельствам, которые были признаны на Нюрнбергском трибунале", – приводит слова Спицына "Радио Sputnik".

Военные преступления против человечества не имеют срока давности, указывает краснодарский адвокат Андрей Таран. В данном случае, по его мнению, уголовное дело было приостановлено много лет тому назад в связи с неустановлением лица, подлежащего к привлечению к уголовной ответственности. Смерть виновного лица, а также его неудовлетворительное состояние здоровья может влиять только на наказание, которое умерший или больной человек может не понести, однако виновность лица может быть установлена в любом случае, уточняет Таран.

«Если человек скончался, то у него могут быть близкие родственники, которых могут признать законными представителями виновного лица, и они, к примеру, могут ходатайствовать о прекращении данного уголовного дела в связи со смертью подозреваемого. Такие же родственники могут быть и у потерпевших. Они также признаются потерпевшими по уголовному делу и, в случае установления виновного лица, могут получить с него возмещение имущественного, физического или морального вреда. В случае, если признанный виновным человек умер, и кто-то унаследовал его имущество, потерпевшие могут компенсировать вред с его наследников», - рассказал Андрей Таран, слова которого приводит "Коммерсант".

"Кавказский узел" также писал, что в июне 2016 года суд обязал власти демонтировать в станице Петровской мемориальную доску и барельеф, посвященные казачьему атаману Вячеславу Науменко, сотрудничавшему с Германией в годы Великой Отечественной войны, сообщила прокуратура Краснодарского края.