Чиновник в Ростовской области задержан по делу о превышении полномочий

19 декабря 2020, 14:41

Бывший замглавы Семикаракорского района - начальник отдела имущественных отношений заподозрен в том, что необоснованно сдал в аренду 12 земельных участков с последующим оформлением права собственности, что повлекло ущерб для администрации в размере более 7 миллионов рублей.

По версии следствия, подозреваемый в 2011 году сдал в аренду местному жителю 12 земельных участков площадью более 1 га в центральной части Семикаракорска. Затем эти участки были переданы в субаренду другим гражданам с последующим оформлением права собственности. "Преступные действия подозреваемого повлекли причинение материального ущерба администрации Семикаракорского района в размере более 7 миллионов рублей", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Ростовской области.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий). "Бывший заместитель главы задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователем проведены обыски по месту проживания подозреваемого и в администрации района, изъята необходимая документация", - сказано в сообщении, опубликованном 18 декабря на сайте ведомства.

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