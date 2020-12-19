19 декабря 2020, 14:41

Чиновник в Ростовской области задержан по делу о превышении полномочий

Бывший замглавы Семикаракорского района - начальник отдела имущественных отношений заподозрен в том, что необоснованно сдал в аренду 12 земельных участков с последующим оформлением права собственности, что повлекло ущерб для администрации в размере более 7 миллионов рублей.

По версии следствия, подозреваемый в 2011 году сдал в аренду местному жителю 12 земельных участков площадью более 1 га в центральной части Семикаракорска. Затем эти участки были переданы в субаренду другим гражданам с последующим оформлением права собственности. "Преступные действия подозреваемого повлекли причинение материального ущерба администрации Семикаракорского района в размере более 7 миллионов рублей", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Ростовской области.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий). "Бывший заместитель главы задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователем проведены обыски по месту проживания подозреваемого и в администрации района, изъята необходимая документация", - сказано в сообщении, опубликованном 18 декабря на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что глава администрации Волгодонска был арестован по делу о крупном ущербе бюджету. По версии следствия, он убедил подчиненного принять невыполненные работы по контрактам на ремонт трех автодорог, чем нанес бюджету ущерб на 16 миллионов рублей. Суд выпустил его под залог.

Примечание:

"Суд утвердил приговор по делу о крупных аферах с налогами в Ростове-на-Дону", "Чиновник в Ростове-на-Дону осужден за систематическое взяточничество", "Чиновник из Миллерово получил условный срок за фиктивное трудоустройство".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

19 декабря 2020, 14:17

  • Идея лишить оппозицию бюджетной поддержки вызвала критику в Грузии

    Инициативу "Грузинской мечты" приостановить госфинансирование оппозиционных партий следует расценивать как наказание за бойкот работы парламента, указали в совместном заявлении грузинские НПО. Если закон будет принят, он поставит под угрозу существование большинства конкурентов правящей партии, пояснили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

19 декабря 2020, 13:29

19 декабря 2020, 13:06

19 декабря 2020, 12:42

19 декабря 2020, 12:16

  • 1 Востоковеды сочли неудобным для Кадырова вопрос чеченской журналистки Путину

    Вопрос журналистки Мадины Мусаевой о роли Кадырова в отношениях России и стран Ближнего Востока, заданный Владимиру Путину, не был согласован заранее, заявил глава Чечни после пресс-конференции президента. Формулировка вопроса скомпрометировала Кадырова в глазах Путина, который был вынужден искать уклончивый ответ, указали опрошенные "Кавказским узлом" востоковеды.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи