Автобус с беженцами. Фото: пресс-служба Минобороны России http://mil.ru/russian_peacekeeping_forces/news/more.htm?id=12330915@egNews

19 декабря 2020, 13:06

470 беженцев вернулись в Степанакерт за сутки

Миротворцы сопроводили из Армении в Нагорный Карабах более 42 тысяч беженцев, в том числе 470 за последние сутки, сообщило сегодня Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", 17 декабря миротворцы сопроводили из Еревана в Степанакерт автобусы с 457 беженцами, сообщило на следующий день Минобороны России. По данным ведомства, всего в Нагорный Карабах уже вернулись более 41 тысячи человек, покинувших свои дома из-за боев в зоне конфликта.

Минобороны России учло не всех вернувшихся беженцев, так как около 30 тысяч из них выехали из Армении без сопровождения миротворцев, указал 30 ноября министр территориального управления и развития Нагорного Карабаха Жирайр Мирзоян.

За сутки автобусами из Еревана в Степанакерт доставлено 470 человек, сообщило сегодня утром Минобороны России. "Движение автобусов осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции. [...] Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулось более 42 тыс. беженцев", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Ведомство заверило, что миротворцы на 23 наблюдательных постах круглосуточно контролируют соблюдение режима прекращения огня. "Обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры", - отчитались военные.

Обстановка в районе проведения миротворческой операции по состоянию на 14 декабря (слева) и 13 декабря 2020 г. Нагорный Карабах. Коллаж "Кавказского узла", http://mil.ru/russian_peacekeeping_forces/infograf/.htm11-12 декабря в Гадрутском районе было зафиксировано первое с момента прекращения боев в Нагорном Карабахе нарушение режима прекращения огня - боестолкновение в районе сел Хцаберд (азербайджанское название - Чайлаккала) и Хин Тахер (Кёхне Таглар). После вмешательства миротворцев в ситуацию Минобороны России опубликовало карту, на которой оба села были включены в зону ответственности миротворцев. Уже на следующий день ведомство убрало эти изменения с карты. Попытка расширить зону ответственности миротворцев на Гадрутский район не привела к ухудшению отношений между Москвой и Баку, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Напомним, что 10 декабря карабахские беженцы пожаловались на трудности с получением соцпомощи, которую им обещали власти Армении. Потерявшие жилье карабахцы были вынуждены жить у родственников или снимать квартиру за свой счет. 17 декабря стало известно, что единовременную финансовую помощь от правительства Армении в 68 тысяч драмов (около 130 долларов) получили более 70 тысяч жителей Нагорного Карабаха. Для получения выплат приходится стоять в очереди на почту по два дня, рассказали жители Степанакерта.

Очереди за получением соцвыплат сократились после того, как почтовое отделение в Мартакерте за два дня произвело выплаты единовременной помощи более чем 200 семьям.

Какие территории Нагорного Карабаха перешли под контроль Азербайджана, отмечено на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Подробнее об обострении конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?", а также в хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Менее половины учеников вернулось в школы Нагорного Карабаха", "Пользователи Сети раскритиковали власти за дефицит электричества в Нагорном Карабахе", "Власти Степанакерта рапортовали о возвращении 18 тысяч горожан".

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