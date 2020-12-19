Участники акции в Буйнакске потребовали отставки главврача райбольницы

19 декабря 2020, 03:10

Буйнакская больница не может оказывать квалифицированную помощь пациентам с коронавирусом из-за недостатка необходимых лекарств и оборудования, поэтому главврач Батыр Омаров должен быть уволен, заявили жители Нижнего Казанища и близлежащих сел на акции протеста. Омаров назвал необоснованными обвинения активистов.

Жители Буйнакского района 18 декабря собрались у здания райадминистрации и потребовали встречи с главой муниципалитета. Райадминистрация находится рядом с отделом полиции, силовики следили за происходящим, передал корреспондент "Кавказского узла".

Участники акции, большая часть из которых были жителями Нижнего Казанища и близлежащих сел, заявили, что хотят высказать руководству района свое недовольство главврачом Буйнакской центральной райбольницы и поставить вопрос об отстранении его от должности. К собравшимся вышел сотрудник администрации, который предложил им выбрать инициативную группу для встречи с главой района Камилем Изиевым. Однако участников акции это не устроило.

Примерно через 20 минут Камиль Изиев спустился во двор администрации. Он пояснил собравшимся, что хотел встретиться с инициативной группой и в спокойной обстановке запротоколировать все претензии, которые они выдвигают.

Система здравоохранения в районе находится в «неудовлетворительном состоянии», в то время как количество больных растет, сказал главе района участник акции. «Ставим вопрос о снятии главврача райбольницы Батыра Омарова», - сказал он. Активист отметил, что еще полгода назад соответствующее обращение было направлено на имя руководства республики, однако ответ так и не был получен.

За сутки с 17 по 18 декабря в Дагестане было выявлено 152 зараженных коронавирусом, семь пациентов скончались. Всего с начала пандемии в республике зафиксировано 21 430 случаев инфицирования и 1058 смертей от вируса. На главной странице "Кавказского узла" не менее чем шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом на Южном Кавказе и юге России. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Изиев пояснил, что этот вопрос не входит в его компетенцию, но он может доложить о недовольстве населения главе республике и министру здравоохранения. При этом он признал, что район оказался неготовым к пандемии. «Здравоохранение района [...] оказалось не готово к пандемии. У нас в районе существуют проблемы, но они копились в течение 20-30 лет. Я сам остался недовольным, когда посетил районную поликлинику. Но тут дело не в одном человеке, нужно менять систему. И мы проводим работу в этом направлении», - сказал он собравшимся.

Он предложил просить министра здравоохранения республики о проведении всесторонней проверки деятельности руководства больницы. «Главврач был назначен в ходе конкурса. Тогда на конкурс заявок никто больше не подавал. Конкурс завершился, главврач работает. Сегодня вы имеете право быть недовольными [...] Надо поднимать вопрос о проведении проверки всей деятельности руководителя больницы, в том числе лечебной, финансово-хозяйственной и методической», - отметил глава района.

Часть активистов выразила опасения, что «проверка может затянуться на долгие годы», «это длительный процесс». Некоторые стали предлагать назначить главврачом хирурга больницы Магомеднаби Закарьяева, который, по словам собравшихся, оказал большую помощь больным во время пика пандемии весной. «Мы доверяем ему и хотим, чтобы он был там [главврачом]», - выкрикнули в толпе.

Начальник отдела МВД по району призвал участников акции заявить в компетентные органы о фактах нарушений в больнице. «Если кто-то из вас недоволен работой главврача, то обращайтесь с заявлением в органы», - сказал он.

Волонтеры сообщили о дефиците лекарств в больнице Буйнакского района

Обращения в правоохранительные органы не дали результата, сказал корреспонденту "Кавказского узла" активист Шерифулла Акаев, возглавивший штаб волонтеров в Нижнем Казанище. «Пандемия уносила жизни десятков людей [...] Я обратился в органы с заявлением, чтобы они проверили, как оказывается медпомошь и как обслуживают больных. Проверяющие приехали из Махачкалы. Мы вместе поехали в больницу и пять пациентов написали заявления. Когда мы собрались в кабинете у главы района, я лично показывал 50 листков со списком лекарств, которые доктора сказали купить больным. Однако это ни к чему это не привело», - пояснил он.

Многим пациентам в Дагестане ставился диагноз "внебольничная пневмония". Только к 24 июля с этим диагнозом в республике умерли 1194 человека, заявил Минздрав региона. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности скончались от коронавируса, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

По словам Акаева, он лично обращался к главврачу с предложением купить необходимые препараты для больницы на собранные активистами деньги, но тот заверил, что все необходимое есть. «Мы за короткий период собрали семь с половиной миллионов рублей. Я подключил волонтерские движения с других регионов, и в итоге были закуплены самые нужные лекарства. С трудом в Санкт-Петербурге нашли четыре кислородных концентратора, привезли их и отдали больнице. Лекарств на два миллиона также отдали больнице», - рассказал активист.

Он добавил, что активисты раздали лекарства 750 больным, которые лечились дома, помогли провести КТ-обследование порядка 600 жителям района.

Акаев считает, что компьютерный томограф, который несколько лет назад был закуплен для района и находится в Буйнакске, следовало установить в Нижнем Казанище, где в одном только селе только проживает 20 тысяч человек, и еще 10 тысяч живут в близлежащих населенных пунктах.

Он также полагает, что главврачом следует назначать Магомеднаби Закарьяева, который «доказал, что умеет организовать работу». «Он (Закарьяев) за один день собрал и полностью запустил амбулаторную службу, которой у нас в Казанище никогда не было», - отметил Акаев.

Активист рассказал, что нему обращались односельчане с жалобой на то, что врачи отказываются госпитализировать пациентов в тяжелом состоянии. «Месяц назад мне позвонил житель Верхнего Казанища, который сказал, что его отца с температурой 39,9 градусов не хотят укладывать в больницу [...] 16 декабря был аналогичный случай», - рассказал Акаев.

До прихода Батыра Омарова коллектив в больнице был дружным, рассказал собравшимся Магомеднаб Закарьяев. «Не скажу, что организация работы была на высшем уровне, но люди работали, старались. Но с его приходом [...] коллектив был поделен на своих и чужих, резко упала заработная плата. В середине апреля первичному звену медперсонала пришлось обходить больных без средств защиты. Поэтому много врачей заболело. Мои же возмущения не были восприняты», - сказал он.

В больницах района, не хватало антикоагулянтов, сильные препараты заменялись слабыми, утверждает он. "В учреждении нет реанимационного отделения, поэтому тяжелых больных приходилось переводить в горбольницу или в Махачкалу. Но ситуация была такая, что все клиники были переполнены. Я говорил, что необходимо открыть реанимационное отделение, чтобы обслуживать тяжелых больных своими силами, но оно так и не была организовано», - заявил Закарьяев.

Выслушав активистов, глава района заверил, что все сказанное будет доведено до руководства республики. После этого люди начали расходиться.

Участники акции предложили кандидатуру Закарьяева на должность главврача

Опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» участники акции заявили, что пришли поддержать Магомеднаби Закарьяева.

Шамсият из Нижнего Казанища рассказала, что в первую волну пандемии перенесла двухстороннюю пневмонию и в госпитализации ей отказывали. «Температура у меня была под 40 градусов. Но в больницу меня не уложили [...] меня спас Магомеднаби. Он приезжал к нам, хотя не является участковым врачом, он работает хирургом. Он организовал КТ-обследование, принес лекарства, постоянно находился на связи по телефону», - отметила она.

Жительница села Патимат Магомедова считает, что права Закарьяева в больнице ущемляются. «Мы не довольны работой нашего главврача. Условия в учреждениии плохие, оно не работает на полную мощность. К тому же, ущемляют права работника, который так помог людям (Закарьяева)», - сказала она.

Закарьяев работал добросовестно, его несправедливо отстранили от должности, считает житель Нижнего Казанища Гаджимурад Алдамов. «Если бы не Магомеднаби, то меня бы здесь не было. Он обеспечивал больных бесплатными лекарствами. Главврач [...] отстранил человека [Закарьяева], который добросовестно работал, и назначил на его место родственника. Магомеднаби делал [руководству больницы] справедливые замечания, но, видимо, его решили убрать, чтобы он не мешал», - заявил участник акции.

Закарьяев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что работает хирургом в Буйнакской больнице с 2005 года. 9 декабря у него произошел конфликт с замглаврача, дело дошло до драки, сказал врач.

Замглавврача Буйнакской райбольницы обратился в полицию, обвинив хирурга в нанесении ему ножевых ранений во время конфликта 9 декабря. Силовики доставили хирурга в отдел полиции, он дал признательные показания, сообщили источники.

«Замглавврача по лечебной работе публично оскорбил меня, и я вынужден был применить рукоприкладство. Это я признаю. Но никакого ножа при мне не было», - утверждает он.

По словам Закарьяева, когда он был заместителем главврача, то постоянно указывал руководителю на просчеты, за что и стал неугоден.

«Главврач увеличивает штат, а это влечет сокращение зарплатного фонда. Когда я как лидер профсоюза сказал об этом, меня отстранили от должности замглавврача и он взял [на эту должность] своего человека», - сказал Закарьяев.

Главврач объяснил претензии активистов

Закарьяев был назначен временно исполняющим обязанности заместителя главврача на срок, пока занимающий эту должность Али Омаров находился в отпуске без содержания по семейным обстоятельствам, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» главврач Бунакской центральной райбольницы Батыр Омаров. В ноябре Али Омаров вернулся к своей работе, и Закарьяев был освобожден от руководящей должности, пояснил главврач.

Буйнакская центральная районная больница не имеет своего здания, его строительство планируется начать в следующем году, сказал он. В Буйнакске находится районная поликлиника, которая располагается в небольшой части общежития медучилища, подразделения больницы находятся в разных населенных пунктах района и насчитывают 17 ФАПов, восемь участковых больниц и три врачебные амбулатории, пояснил Батыр Омаров.

Он рассказал, что был назначен исполняющим обязанности главврача в октябре 2018 года, и через полгода по конкурсу возглавил больницу. По словам Батыра Омарова, он принял учреждение с 49-миллионным долгом, который был погашен за полтора года. "Были отремонтированы многие фельдшерско-акушерские пункты, участковые больницы. В частности, в районной поликлинике, где не было холодной и горячей воды, отопления, нормального санузла, были созданы бытовые условия в первые два-три месяца с начала моей работы", - сказал Батыр Омаров.

После конфликта в больнице Закарьяев обратился к жителям Нижнего Казанища, чтобы его поддержали, утверждает главврач. Недовольство отдельных людей своей работой он связал с начатой им борьбой с коррупционными схемами.

Батыр Омаров рассказал, что жалобы на него стали поступать сразу после назначения. «Обращения писали во все органы, даже в приемную президента страны. Постоянно проводятся проверки, прокуратура, управление по экономическим преступлениям по сей день изучают документацию. И пока никаких серьезных нарушений не было выявлено. До пандемии жители Нижнего Казанища были недовольны, что главврачом стал не выходец из их села, а после пандемии начали обвинять, что я плохой организатор и не справился с подготовкой к пандемии», - пояснил он.

Главврач заверил, что все работники в больнице "получают столько, сколько положено", а "объем лекарств и питание в медучреждении такие, каких никогда не было раньше". "За время пандемии мы вылечили 800 человек. Без лекарств [...] стольким людям помочь было бы просто невозможно», - заверил он.

У райбольницы нет реанимационного отделения, поэтому в перепрофилированных госпиталях принимали больных легкой и средней степени тяжести, рассказал Батыр Омаров. «Первоначально больных со всего района предполагалось направлять в горбольницу или республиканскую больницу в Махачкалу. Но когда ситуация осложнилась, больницы оказались переполнены, мы на базе трех участковых больниц организовали 165 коек для оказания помощи пациентам с внебольничной пневмонией. Так как у нас не было реанимационного отделения, то при ухудшении состояния здоровья и снижения жизненно важных показателей мы были обязаны переводить больных в клиники, где есть реанимация», - отметил он.

По его словам, в Буйнакском межрайонном диагностическом центре компьютерная томография по системе ОМС была проведены 9 890 жителям района. «У нас дважды КТ-аппарат выходил из строя из-за нагрузки, приходилось его ремонтировать. Он рассчитан на 25 исследований в день, но мы проводили по 40-90. В том числе, всем желающим жителям из Нижнего Казанища», - заявил он.

Батыр Омаров сказал, что сам серьезно переболел коронавирусом еще в апреле.

В настоящее время в провизорных госпиталях находятся 53 пациента с внебольничной пневмонией, рассказал главврач. «Все необходимое для лечения имеется. Выявляем ежедневно по несколько случаев заражения коронавирусом. Оказываем помощь всем и после выписки. Усилили амбулаторную помощь, проводим подворовые обходы для выявления больных», - добавил он.

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