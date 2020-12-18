Противники демаркации границы с Азербайджаном перекрыли трассу в Армении. Стоп-кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=mNNM7qCIPYk&feature=emb_logo

18 декабря 2020, 16:04

Противники демаркации границы с Азербайджаном перекрыли трассу в Армении

Минобороны Армении потребовало передать сегодня высоты у Капана азербайджанской стороне. Это приведет к снижению безопасности в районе и потере одной из важных для Армении трасс, заявили участники акции протеста.

"Кавказский узел" сообщал, что на декабрь намечено начало переговоров о демаркации армяно-азербайджанской границы, которая не проводилась из-за карабахского конфликта. Условий для начала переговоров об армяно-азербайджанской границе нет, поскольку Никол Пашинян может уступить власть реваншистам, заявил политолог Камран Гасанов. Границу с Азербайджаном не определила даже Грузия, а переговоры между Ереваном и Баку будут намного более проблематичными, указали армянские эксперты.

Жители Сюникской области Армении выступили против продолжения процесса демаркации госграницы Армении. В знак протеста местные жители 18 декабря перекрыли дорогу Горис-Капан. В частности, дорога перекрыта у села  Караундж Сюникской области, жители  требуют отменить решение Минобороны Армении о передаче позиций Капана Азербайджану, сообщило сегодня издание News.Am.

Сюникская область находится под угрозой, заявил сегодня заместитель префекта общины Гориса. "Граница Азербайджана от общины Гориса местами проходит в нескольких метрах, местами – заходит на территорию общины. Иными словами, основная магистраль, идущая в Армению, под угрозой", -- приводит слова чиновника Aysor. Он отметил, что не уверен в том, что российские пограничники могут на 100% гарантировать безопасность сюникцев. 

Вопросы границы в Сюнике важны не только с позиции территории, но и касаются и возможности передвижения. "Если сегодня власти Армении передадут  наши позиции на высотах Сюника, они поставят под угрозу не только села Сюника, но и фактически одну из двух межгосударственных дорог, соединяющих Армению с внешним миром: соединяющую Армению с Ираном дорогу Горис-Капан- Шикаох-Мегри, поставив нас в полную зависимость от Грузии", - привела сегодня Panorama слова руководителя Лаборатории стратегических исследований Альвины Агабабян.

Протесты в Сюнике начались 17 декабря, когда из министерства обороны Армении поступило распоряжение военнослужащим до 17:00 18 декабря  освободить выгодные высоты Капана, сообщил мэр Капана Сюникской области Армении Геворг Парсян. По его словам, это приведет к тому, что азербайджанские военные будут "находиться от нас на расстоянии всего одного километра". Дорога, ведущая от Капана к четырем селам –  Хдранц, Капан, Егвард и Ужанис – попадает на территорию Азербайджана, привело его слова АМИ "Новости Армения".

В результате отступления армянских сил от ранее занимаемых позиций на капанском участке в опасности окажутся 12 сел и город Капан, добавил Парсян. Речь, в частности, идет о селах Давид-Бек, Кахнут, Ужанис, Егвард, Агарак, Дицмайри, Сюник, Гехануш, Чакатен, Шикаох, Неркин Анд и Цав,приводит слова Парсяна "Sputnik Армения".

Жители Сюникской области начали акцию протеста 17 декабря, перекрыв дорогу, ведущую к Капанскому аэропорту, требуя от правомочных органов разъяснения по поводу организации защиты границы с Азербайджаном. Важность проблемы подчеркнул омбудсмен Армении Арман Тотоян. "Речь идет о жизни и других жизненно важных правах конкретных людей - жителей этих населенных пунктов, их физической безопасности и, наконец, о безопасности государственных границ Армении. Я сам вместе со специалистами своего аппарата побывал с рабочим визитом в Сюнике и убедился в актуальности этих проблем" - процитировало его слова ArmInfo. Омбудсмен подчеркнул, что именно руководство страны, а не местные власти, должно предоставить жителям Сюникской области разъяснения о статусе приграничных территорий и ходе процесса демаркации.

Сюник посетил министр обороны страны Вагаршак Арутюнян. В ходе встречи с главами общин он отметил, что граница корректируется в присутствии высокопоставленных офицеров с обеих сторон. 

Напомним, отсутствие четко оговоренных границ вызывает проблемы, как у жителей непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, так и у жителей Армении. С 27 ноября простаивает Соткский рудник, часть которого находится в Гегаркуникской области Армении, а другая оказалась на территории Кельбаджарского района Азербайджана. Для возобновления работы рудника потребуются длительные переговоры и демаркация границы, указали как азербайджанские, так и армянские аналитики. Сельчане не верят, что смогут снова работать на Сотском руднике после переговоров Армении и Азербайджана о границах, поэтому некоторые нашли новую работу.

Жители карабахского Бердзора (азербайджанское название – Лачин) и других населенных пунктов так называемого Лачинского коридора не хотят возвращаться в свои дома из-за неопределенности статуса этой территории, узкой полосой разрезающей Лачинский район Азербайджана.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Власти Армении обозначили сроки начала переговоров о границе с Азербайджаном", "Специалисты перечислили варианты возобновления работы Соткского рудника", "Азербайджан приглашает инвесторов для восстановления городов и сел после войны".

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