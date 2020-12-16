Жители Калмыкии опасаются прививаться от коронавируса

16 декабря 2020, 02:18

Прививку от коронавируса получили 142 жителя Калмыкии, в республику поступили еще 240 доз вакцины, сообщил глава Минздрава. Жители Калмыкии заявили, что боятся прививаться, так как не обладают достаточной информацией о качестве российской вакцины.

Как писал "Кавказский узел", 26 октября Минздрав Калмыкии отчитался о первых 15 добровольцах из числа медицинских работников, которые были привиты вакциной против коронавирусной инфекции.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта с числом зараженных коронавирусом на юге России, а также в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в ЮФО, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В Калмыкии от коронавируса привиты 142 работника сфер здравоохранения и образования, сообщил министр здравоохранения республики Юрий Кикенов. По его словам, поступили еще 240 доз вакцины. "В республику пришла третья партия вакцины, которая пойдет на вакцинацию населения", - приводятся 15 декабря слова министра в публикации в сообществе elista_org в Instagram.

Медработники, привитые после поступления первой партии вакцины в октябре, «имеют очень высокий титр антител и устойчивый иммунитет к коронавирусу», сообщил в эфире на странице Минздрава Калмыкии в Instagram 14 декабря глава ведомства. Второй партией вакцины «уже в большем количестве» были привиты «медицинские и педагогические работники», отметил он. Число вакцинированных министр не уточнил.

Кикенов отметил, что вакцина поступает поэтапно по мере выпуска с завода. "На сегодняшний день приоритетом для вакцинации остаются медицинские работники, педагоги, работники социальных служб - те, кто имеет большое количество социальных контактов», - заявил он. В титрах прямого эфира было указано, что «поступление вакцины для массовой иммунизации населения ожидается в ближайшие месяцы, ею планируется привить более 60 процентов населения».

Кикенов рассказал, что в госпиталях республики «около 300 коек свободны». «Мы не испытываем проблем с госпитализацией […] Все лица, которым требуется госпитализация, имеют возможность получить стационарное лечение», - заверил Кикенов.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Калмыкии Джангар Санджиев не исключил, что школьники могут уйти на каникулы раньше срока в связи с увеличением случаев заболевания среди них. «На этой неделе пройдет заседание штаба. Будет рассмотрен в том числе и этот вопрос», - сказал главный санитарный врач корреспонденту «Кавказского узла».

За первую половину декабря в республике заразились коронавирусом 111 учеников, при том, что за весь сентябрь выявлено 105 случаев заболевания, а в октябре диагноз был поставлен 170 школьникам, сообщил Санджиев в эфире на странице Минздрава Калмыкии в Instagram 15 декабря.

Он также констатировал, что в Калмыкии увеличился процент тяжелых форм заболевания коронавирусом - с двух процентов до 2,7. «Мы видим также рост заболеваемости пневмонией среди наших жителей. Это говорит о том, что процесс утяжеляется. Это либо поздняя диагностика, либо позднее обращение [за медицинской помощью]», - добавил глава регионального Роспотребнадзора.

По словам Санджиева, на 100 тысяч человек в Калмыкии приходится 4839 инфицированных, по этому показателю республика находится на четвертом месте в России. При этом Санджиев отметил, что показатель тестирования населения в Калмыкии составляет 256,5 на 100 тысяч человек при нормативе 200 на 100 тысяч. «Свободный коечный фонд у нас составляет 31,5 процента. В основном это госпитали, расположенные в районах. У нас по-прежнему в первую очередь [больные коронавирусом] госпитализируются в Элисту», - рассказал он.

По данным Минздрава Калмыкии на 15 декабря, за сутки в республике умерли четверо зараженных коронавирусом, выявлено 111 случаев инфицирования. Общее число зараженных с начала пандемии составило 13 232, умерли 173, выздоровели 10 786 человек. В инфекционные больницы Элисты и девяти районов республики госпитализированы 749 человек, состояние 19 из них оценивается как тяжелое, 13 пациентов реанимаций подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщил оперштаб Калмыкии в своем Telegram-канале.

Жители Калмыкии посетовали на недостаток объективной информации о вакцине

Предприниматель Алдар Эрендженов заявил корреспонденту «Кавказского узла», что не планирует прививаться российской вакциной. Он считает, что негативных последствий от нее больше, чем пользы. "Я буду прививаться немецкой или южнокорейской вакциной, если они поступят в продажу", - сказал Эрендженов.

Председатель калмыцкого отделения «Союза женщин России» Киштян Кинзеева отметила, что сделает себе прививку, поскольку более опасным считает заражение коронавирусом. «У меня имеется хроническое заболевание, поэтому если предложат, я обязательно сделаю прививку – несмотря на возможные побочные эффекты. Опасения относительно качества вакцины, конечно, есть, но мне выбирать не приходится. Для моих знакомых, страдавших хроническими заболеваниями, инфицирование коронавирусом закончилось летальным исходом», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

По ее словам, информацию о качестве вакцины она изучала на открытых источниках, так как в Калмыкии тема вакцинации освещается слабо. "Объективной информации, на мой взгляд, недостаточно. Я и по своим хроническим заболеваниям привыкла самостоятельно искать публикации, и о прививке читаю то, что сама нахожу. Из моих знакомых пока никто не прошел вакцинацию. В кругу моих знакомых нет врачей. А учителей, которых я спрашивала, пока не прививали», - рассказала Кинзеева.

Педагог из Целинного района рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что в их школе «разговора о вакцинации пока не было». «Начальство пока молчит. Мы с мужем не хотим прививаться – препарат, судя по всему, не до конца исследованный. По крайней мере, [президента] Путина прививать не рискнули. Не хочется выступать в качестве подопытной мыши. Но, боюсь, нас заставят», - посетовала учитель.

Фотограф из Элисты сказал, что подождет, пока прививку сделают его знакомые, и на основании их отзывов примет решение. «Я соглашусь на вакцинацию лишь после того, как получу хорошие отзывы от знакомых. Меня настораживает в вакцине то, что она быстро прошла испытания и была сертифицирована. Кроме того, в калмыцкой прессе в последнее время стали каждый день что-то писать о безопасности прививки [...] Активизировавшаяся реклама [о прививке] и противоречивость информации не вызывают доверия. Но в целом я за вакцинацию. Правда, в первых рядах прививаться не стану», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина можно узнать в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".