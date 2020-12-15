Житель Дагестана обвинен в мошенничестве с соцвыплатой

15 декабря 2020, 13:38

Передано в суд дело жителя Дагестана, который обвиняется в том, что получил соцвыплату в размере около 670 000 рублей за счет фиктивных документов.

По версии следствия, в мае 2016 года мужчина представил в орган местного самоуправления поддельные документы для включения в список участников программы строительства жилья в сельской местности и получения соцвыплаты. "На основании представленных фиктивных документов распоряжением Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики на банковский счет обвиняемого перечислены денежные средства в размере около 670 000 рублей, которые он получил и распорядился по своему усмотрению", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Дагестану.

Мужчина обвинен в мошенничестве при получении выплат в крупном размере (ч. 3 ст. 159.2 УК России). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в августе дагестанские почтальоны были обвинены в крупном мошенничестве с пособиями. По версии следствия, они присваивали себе соцвыплаты на несуществующих детей. Ущерб государству составил более 40 миллионов рублей, сообщило следствие.