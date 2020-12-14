Трамвайный маршрут в Волгограде возобновил работу после жалоб горожан

14 декабря 2020, 11:10

В Волгограде по требованию прокуратуры возобновлено движение трамвая по маршруту № 1, закрытие которого вызвало протесты местных жителей.

Как писал "Кавказский узел", 28 ноября стало известно, что прокуратура после жалоб волгоградцев потребовала от администрации города вернуть востребованный жителями старейший трамвайный маршрут №1 "в связи с его социальной важностью". Горожане подтвердили "Кавказскому узлу", что ремонт трамвайных путей начался, и выразили надежду, что смогут пользоваться маршрутом уже в декабре.

Первый трамвай по маршруту № 1 был запущен в городе 9 апреля 1913 года. Помимо того, что маршрут №1 старейший в Волгограде, его уникальность еще и в том, что Царицын (название Волгограда до 1925 года. - Прим. "Кавказского узла") стал первым из уездных городов России, в котором был запущен электрический транспорт, сообщил ранее телеканал "Волгоград-ТРВ".

Движение трамвая по маршруту № 1 "Детский центр - улица Мончегорская" возобновилось сегодня утром, сообщил представитель МУП "Метроэлектротранс".

"На участке трамвайного пути, проходящего по улицам Чинарской и Просвещения, [работы по замене рельсов] завершены. В понедельник, 14 декабря, на маршрут № 1 вышел подвижной состав", - приводит его слова V1.ru.

Согласно расписанию, от Детского центра в день запланировано 33 рейса, столько же - от улицы Мончегорской. Трамваи выходят на маршрут в 05.17 (04.17 мск), а последний рейс отправляется в 23.03 (22.03 мск), информирует издание.

По словам сотрудника администрации Волгограда, реконструкция трамвайной линии была проведена, в том числе за счет средств федерального бюджета, пишет сегодня ИА "Высота 102".

Напомним, власти Волгограда закрыли трамвайный маршрут 1 июля, заявив о его невостребованности и нерентабельности. При этом фактически маршрут бездействовал уже с апреля в связи с ограничениями по коронавирусу. Горожане, узнав о планах мэрии, пригрозили чиновникам акциями протеста, пояснив, что не видят альтернативы маршруту. Ранее, в 2018 и 2019 годах, горожанам удалось отстоять маршрут, проводя пикеты и собирая подписи, рассказали активисты.