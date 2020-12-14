Пенсионерка скончалась после госпитализации из санатория в Сочи

14 декабря 2020, 07:34

Пожилая москвичка Светлана Гуляева, госпитализированная из сочинского санатория с инсультом, умерла в реанимации. В санатории ей не была вовремя оказана медицинская помощь, предположили родственники.

Как писал "Кавказский узел", пенсионерка Светлана Гуляева оказалась в реанимации после отдыха в сочинском санатории, ее родственники пожаловались в прокуратуру на оставление без срочной медицинской помощи. Родственники Гуляевой 9 декабря направили в прокуратуру заявление с просьбой возбудить уголовное дело о халатности и оставлении в опасности.

Сообщение о том, что жительница Москвы почувствовала себя плохо в санатории, поступило на SMS-сервис "Кавказского узла" 8 декабря. "Вызывали скорую помощь из Москвы и Санкт-Петербурга, прилетела в Сочи, два дня борюсь [...] Мама в реанимации", - написала автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot

"13 декабря мы получили известие, что ночью мама умерла", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сын Гуляевой Эдуард Гайнетдинов. Врачи назвали причиной смерти тромб, однако не исключено, что она была заражена коронавирусом, считает он.

"В санаторий мама приехала здоровая. Перед поездкой она сдавала анализы на коронавирус и они были отрицательные", - сказал Гайнетдинов. По его словам, 16 ноября мама рассказала о подселении к ней в номер отдыхающей, которая постоянно сильно кашляла.

Дочь умершей Катифа Гайнетдинова рассказала, что за день до смерти она общалась с мамой. «Сотрудница реанимации согласилась подозвать маму к телефону. Она могла говорить, самостоятельно передвигалась и кушала, уже не использовала кислородную маску. Она мне рассказала, что очень себя плохо чувствовала и не помнила событий, которые произошли с ней накануне госпитализации. Однако она вспомнила сотрудницу пансионата, которая ей сильно грубила и выгоняла из номера», - сказала она.

Правоохранителям следует выяснить, если ли в действиях сотрудников санатория нарушения по статьям о халатности (ст. 293 УК РФ), оставлении человека в опасности (ст.125 УК РФ) и неоказании помощи больному (124 УК РФ), сказал корреспонденту "Кавказского узла" независимый от данной ситуации адвокат краевой палаты адвокатов Александр Енин.

Сотрудница приемного отделения больницы подтвердила смерть пациентки Светланы Гуляевой 13 декабря «от инсульта». «Родственники могут забрать тело и медзаключение в морге на улице Дагомысская», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".



"Власти Сочи должны пересмотреть не только отношение к приезжающим в санатории по социальным путевкам гражданам, но и обратить внимание на несоблюдение мер безопасности", - считает Катифа Гайнетдинова. Ее возмутило то, что в пансионате, где отдыхала ее мама, постояльцев селят в номерах по несколько человек, а на респешине и у кабинетов врачей скапливаются огромные очереди.

Родные пациентов больницы пожаловались на качество медпомощи

Родственники, стоявшие в очереди у входа в больницу, где скончалась жительницы Москвы, пожаловались на качество оказания медпомощи. Родственник одной из пациенток Сергей рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что двое суток пытался определить маму, у которой был заподозрен коронавирус, в инфекционную больницу. "Перед инфекционкой огромные очереди скорых [...] В приемном отделении она просто пролежала, задыхаясь, два часа. Никто к ней не подходил. Все доктора были заняты. Медперсонал проявлял полное равнодушие. Потом положили ее в отделение интенсивной терапии. На все ушло двое суток. Диагноза нет. Вот стою в очереди, чтобы узнать, где она и что. Не знаю даже, жива ли", - сказал он.

Олеся рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ее старшую сестру перевели в реанимацию и она не может добиться информации о состоянии ее здоровья и о лечении.

По словам пенсионерки Ирины Петровны, чтобы попасть к брату, она стоит в очереди у больницы уже три часа. "Приношу все свое: и памперсы, и пенки для протирки тела, и пеленки, и питание для кормления через зонд покупаю, - все жутко дорого. Аптеки взвинчивают цены на все. [...] Я пенсионерка. Пенсия 9 000 рублей. Мне самой есть уже нечего. Но получает ли все это мой брат?" - пожаловалась она корреспонденту "Кавказского узла".