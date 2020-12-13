Активисты призвали Путина запретить вырубку дубов в Волго-Ахтубинской пойме

13 декабря 2020, 16:45

Около 25 жителей Волгоградской области записали сегодня видеообращения для прямой линии с Путиным, в которых попросили его помешать вырубке дубового леса при строительстве дороги в Волго-Ахтубинской пойме.

Как писал "Кавказский узел", 15 октября жители Волго-Ахтубинской поймы направили жалобу в природоохранную прокуратуру с требованием не допустить вырубки дубов при строительстве автотрассы. Люди недовольны тем, что администрация Волгоградской области узаконила вырубку деревьев, пояснил один из активистов. 24 октября местные жители направили в облкомитет транспорта и дорожного хозяйства свой проект дороги, который не предполагает вырубки вековых дубов. Гринпис усомнился в законности положительного заключения о втором этапе строительства дороги в природном парке и поддержал местных жителей.

Через особо охраняемую территорию Волго-Ахтубинской поймы планируют проложить четырехполосную автотрассу протяженностью 14 километров. Намечено строительство искусственных насыпей и двух мостов - через Волгу и Ахтубу. По подсчетам экологов, для возведения дороги придется срубить 8379 деревьев - в основном это вековые дубы. Чиновники заявили, что новая автомагистраль, напротив, позволит решить ряд экологических проблем в регионе, а вырубленные насаждения будут компенсированы другими.

Около 25 противников вырубки дубов в Волго-Ахтубинской пойме собрались сегодня на площади Металлургов для записи видеообращения Путину, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» активист Михаил Соломонов.

"Были и экологи, и специалисты, проводившие исследования по поводу гидрорежимов и биоразнообразия. Каждый сегодня записал обращение Путину. Мы отправим видео на прямую линию - либо смонтируем общее одноминутное видео, либо каждый отправит свое обращение. Вероятность того, что видео попадут туда, куда нужно, минимальна, но это еще один способ привлечь внимание к проблеме. Мы также записали общую концовку – что мы не против дороги, мы хотим спасти лес, поскольку официальные СМИ называют нас противниками губернатора и противниками дороги. Мы требуем изменить проект и построить дорогу в обход зеленых насаждений. Я в своем обращении подчеркнул, что мы обращались в природоохранную прокуратуру, в Росприроднадзор, есть ответы, что рубить дубы в природном парке нельзя. Я попросил президента проверить законность действий ответственных за реализацию проекта", - рассказал Соломонов.

За акцией, по его словам, наблюдали сотрудники полиции и администрации. «Полиция была рассредоточена, например, на периферии несколько человек проходили с собакой. Несколько [силовиков] стояли в штатском, всего их было человек пять», - сказал активист.

По словам Соломонова, противники вырубки дубов "постоянно пишут обращения" в различные структуры. "Последним был ответ Росприроднадзора, что рубка дубов в природном парке запрещена. При этом комитет [транспорта и дорожного хозяйства] уже определил подрядчика, и есть информация, что в ближайшее время работы начнутся", - сказал он.

Активист отметил, что получил ответ регионального комитета транспорта и дорожного хозяйства после того, как направил чиновникам проект, предложенный жителям, не согласными с рубкой дубов. "Там говорится, что комитет занимается строительством дороги по поручению президента. По поводу нашего варианта проекта в ответе ничего не сказано", - пояснил Михаил Соломонов.

Одной из тех, кто записал сегодня обращение к Путину, стала местная жительница Ирина Горбунова. "Я сказала, что я эксперт-миколог и работаю с рядом ученых, которые также обеспокоены предстоящей вырубкой дубов, поскольку пойма – это природный парк и резерват ЮНЕСКО. Поскольку нам отказали в ознакомлении с экспертизами, я просила президента провести независимую экологическую экспертизу. Если вопрос не прорвется на прямую линию, мы будем решать его в обычном рабочем порядке – будем и дальше писать обращения. Это наш регион, нам здесь жить", - сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

В ответе комитета транспорта и дорожного хозяйства Михаилу Соломонову, датированном 28 октября, говорится, что реализация проекта третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу осуществляется в соответствии с поручением президента России, и были рассмотрены несколько вариантов трассы, а утвержденный вариант "соответствует всем требованиям нормативной документации".

Росприроднадзор счел недопустимой рубку дубов в природном парке

Росприроднадзор в своем ответе от 10 декабря депутату гордумы Илье Кравченко указал, что облкомприроды провел государственную экологическую экспертизу проектной документации, положительное заключение утверждено приказом комитета в декабре 2019 года и предусматривает вырубку 2709 дубов. В соответствии с положением о природном парке «Волго-Ахтубинская пойма», третий пусковой комплекс размещается в границах рекреационной зоны и зоны агроландшафтов природного парка, в границах которых не допускается строительство в том числе дорог, указало ведомство.

"На всей территории природного парка запрещается деятельность, влекущая за собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств природного парка, нарушение режима содержания памятников истории и культуры, в том числе проведение рубок дубов", - говорится в документе, копия которого имеется в распряжении "Кавказского узла".

Напомним, местные жители назвали фикцией заявление чиновников об общественном контроле над строительством дороги в Волго-Ахтубинской пойме. Заседание Экосовета при Волгоградской областной думе 22 сентября прошло без участия противников вырубок, сообщили они. Юрист Иван Иванов подал жалобу на объявленный властями тендер на строительство первого этапа части мостового перехода через Волгу. В связи с этой жалобой антимонопольная служба приостановила аукцион. В региональном УФАС пояснили, что, поскольку речь идет о крупном контракте на 5,7 миллиарда рублей, жалоба направлена в Москву.