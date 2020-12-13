Жители Цхинвала обеспечили круглосуточной поддержкой протестующих

13 декабря 2020, 05:16

По ночам около 30 человек остаются в центре Цхинвала на акции протеста с требованием наказать виновных в смерти задержанного Инала Джабиева, но больше всего сочувствующих собираются на месте проведения акции по вечерам, иногда до 200 человек.

Как писал "Кавказский узел", бессрочная акция протеста была организована родственниками Инала Джабиева 4 декабря. Протестующие требуют от Генпрокуратуры эффективного расследования гибели Джабиева после задержания силовиками. 10 декабря силовики разблокировали движение в центре Цхинвала, введенные в связи с акцией протеста.

Инал Джабиев был задержан по делу о покушении на главу МВД Игоря Наниева. 28 августа Джабиев скончался. В интернете появились фото его тела со следами жестокого избиения. За смертью Джабиева последовали массовые митинги, отстранение Игоря Наниева, а затем и отставка премьер-министра Эрика Пухаева и всего правительства. По делу о смерти Джабиева были задержаны восемь сотрудников МВД, после чего был отстранен от должности их начальник, замглавы ведомства Андрей Цховребов. Вдова Джабиева отказалась верить итогам экспертизы, когда прокуратура назвала причиной его смерти сердечную недостаточность на фоне отмены наркотического препарата. Данная версия расходится и с рассказом задержанного вместе с ним Николая Цховребова о жестоких пытках.

Снятие ограничений в центре Цхинвала, введенных в связи с акцией протеста, привело к тому, что на площадь стало легче проходить людям. стремящимся принять участие в акции или помочь ее участникам, рассказала 12 декабря корреспонденту "Кавказского узла" вдова Инала Джабиева Оксана Сотиева.

По ее словам, больше всего людей собирается вечером, после окончания рабочего дня. «Хотя мы никого не зовем присоединяться, к нам приходит до 200 человек. Причем некоторые приезжают даже из Северной Осетии», - отметила Сотиева.

Депутат парламента Южной Осетии от партии «Ныхас» Зита Бесаева подтвердила, что на акцию собираются до 200 человек, но на ночь на площади остаются около 30 человек. «Моя позиция: люди, которые руководили силовыми ведомствами и фактически дали санкцию на преступление, должны быть привлечены к ответственности», - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Правозащитница Инара Габараева рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что приходит на площадь каждый день. «Я одна из тех, кто не cмог пройти мимо этого горя и остаться равнодушным. Время от времени мы меняем друг друга, чтобы была возможность немного поспать дома», - рассказала она, подчеркнув, что площадь никогда не пустеет. Она подтвердила, что наибольшее количество людей собирается там вечером, а заграждения не были препятствием для желающих прийти.

Что касается действий милиции, то, несмотря на некоторые изменения в лучшую сторону, она продолжат делать все для прекращения протеста. Как рассказала Оксана Сотиева, милиционеры разрешают проносить на площадь еду и кипяток, но запрещают проносить газовый баллон. Его подключали к небольшой плите, которая была для протестующих единственным источником тепла.

«Сегодня (12 декабря) разрешили свободно проносить еду и кипяток, но газовый баллон проносить запрещают. Они даже не дают нам натянуть полиэтилен, чтобы защититься о ветра», - отметила она. При этом о разгоне протестующих речи не идет, и, по сведениям Сотиевой, МВД Южной Осетии даже сделало по этому поводу заявление.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Цхинвале ожидается ясная погода, температура воздуха достигнет отметки плюс шесть градусов. В ночное время столбик термометра опустится до отметки в минус один градус. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

По словам Инары Габараевой, запрет на пронос газового баллона является для протестующих критическим, так как предыдущий баллон уже заканчивается, и если не будет подключен новый баллон, то протестующие замерзнут. Габараева также сообщила, что в первые дни милиционеры пытались запугать людей, которые шли на площадь. «Спрашивали людей, куда они идут и зачем, пугали, что могут забрать, что будут неприятности», - отметила она.

При этом и Габараева, и Зита Бесаева отметили, что к акции практически нет внимания со стороны властей. «Печально, что власти не обращают на это внимание», - отметила И.Габараева.

Отметим, что на фоне акции протеста в Цхинвале депутаты парламента Южной Осетии подготовили проект изменения Конституции в части назначения и отставки генерального прокурора. 14 декабря, по словам депутата Давида Санакоева, поддерживающего акцию протеста, изменения планируется внести в парламент в виде законодательной инициативы.

Блогер Руслан Тотров в выпуске на своем YouTube-канале "Площадь Свободы" сравнил вдову Инала Джабиева Оксану Сотиеву и его мать Майю Джабиеву с жительницей Северной Осетии Земфирой Цкаевой.

"Эти две прекрасные осетинские женщины точно так же, как и Земфира Цкаева на Севере, олицетворяют неимоверную волю к справедливости и восхитительное осетинское благородство. Каждое их слово, каждый жест говорят об этом. Ничего лишнего, минимум эмоций, но слушаешь Оксану, Зифу, Майю и отчетливо понимаешь: ни при каких обстоятельствах они не свернут со своего праведного пути", — говорит Тотров на видео, опубликованном 11 декабря.

Владикавказец Владимир Цкаев скончался после допроса в отделе полиции Владикавказа в ночь на 1 ноября 2015 года. В причастности к смерти Владимира Цкаева обвинены 10 полицейских. Их пытались отпустить на свободу, но митинги и замена следователей не позволили спустить дело на тормозах, отмечается в справке "Кавказского узла" "Дело Цкаева: смерть после допроса в полиции".