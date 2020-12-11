Обломки крыши школы. Стоп-кадр видео https://www.instagram.com/p/CIqRtgkqK1w/

11 декабря 2020, 21:56

Занятия в школе на Ставрополье прекращены после разрушения крыши

Занятия прекращены в школе в станице Рождественской после того, как у здания повредилась кровля в результате сильного ветра, сообщил глава региона Владимир Владимиров.

По его словам, удар стихии, обрушившейся на Ставрополье, пришелся, в частности, на кровлю школы в станице Рождественской Изобильненского городского округа.

"К счастью, в школе никто не пострадал. Детей срочно эвакуировали", - написал Владимиров на своей странице в Instagram.

Скриншот сообщения со страницы Владимира Владимирова в Instagram https://www.instagram.com/p/CIqRtgkqK1w/Губернатор отметил, что "опасность дальнейшего повреждения кровли пока сохраняется".
"В любом случае, меры по ликвидации последствий будут предприняты незамедлительно.
Если потребуется, окажем помощь из краевых резервных средств", - сказано в его сообщении.

На видео, опубликованном на странице Владимирова, показано здание с выбитыми окнами, рядом с которым видны обломки дерева, шифера и разбросанные кирпичи. Видео, опубликованное примерно к 18.00 мск, к 21.50 набрало 41 793 просмотра.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в административном центре Изобильненского района - городе Изобильный - ветер скоростью 6 метров в секунду, бех осаков, температура воздуха +0. 12 декабря скорость ветра останется прежней, температура повысится до +4, осадков также не ожидается. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Сельчане на Ставрополье рассказали о последствиях подтопления после ливня", "Жительница Ставрополя пострадала при падении дерева от сильного ветра", "Туман нарушил работу аэропорта в Ставрополе".

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