Пикетчики в Волжском потребовали освободить политзэков

11 декабря 2020, 02:46

Активисты в Волжском потребовали освободить всех политических заключенных и выступили против ужесточения правил проведения пикетов.

Семь одиночных пикетов провели сегодня в Волжском активисты движений «Левый фронт» и «За новый социализм». Изначально акции были запланированы на площади Ленина, однако из-за большого скопления там полиции организаторы решили перенести пикеты в другие места. Двое пикетчиков стояли сегодня в 18-м микрорайоне у магазина «Ман», еще пятеро - у торгового центра "Волгамолл". Акции проходили с 14.00 до 15.00 по местному времени (с 13.00 до 14.00 мск). Участники акции рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что пикеты приурочены к Международному дню прав человека.

Международный день прав человека (Human Rights Day) отмечается 10 декабря. В этот день в 1948 году Генеральная ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека – первый универсальный международный акт по правам человека, сообщили РИА "Новости".

Пикетчики стояли с портретами политолога Николая Платошкина и плакатами с его цитатами, на некоторых плакатах были процитированы 31 и 2 статьи Конституции (о праве граждан России на проведение публичных мероприятий и о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, соответственно), один из активистов держал в руках плакат с лозунгом против дистанционного обучения, передал корреспондент "Кавказского узла".

В начале июня следователи заподозрили политолога Николая Платошкина в том, что он публично распространял заведомо ложную информацию о мерах по борьбе против коронавирусной инфекции (статья 207.1 УК РФ) и призывал граждан «к совершению массовых беспорядков и участию в них под видом протестных митингов на территории г. Москвы и других субъектов Российской Федерации» (часть 1.1 статьи 212 УК РФ), сообщил 26 ноября Правозащитный центр «Мемориал». В октябре суд продлил его домашний арест до 2 января, а 25 ноября Московский горсуд оставил это решение в силе. "Мемориал" признал Платошкина политзаключённым.

Куратор волжской ячейки движения «За новый социализм» Евгений Шутов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что цель его пикета – поддержать Николая Платошкина.

«Многие знают, что его арестовали и держат под домашним арестом. Недавно суд продлил ему домашний арест до 2 января. Члены нашего движения просматривают его ролики и выступления. У него никогда не было призывов к захвату власти, тем более вооруженного. Он всегда говорил, что только законным путем приходим к власти – с помощью референдумов, собраний. Мало людей у нас еще знают Платошкина», - сказал он.

Пикетчик Александр Насонов сказал корреспонденту "Кавказского узла", что требует «свободы всем политическим заключенным». «Это все, кто сидит по политической статье», - отметил он.

«Николай Платошкин очень честный человек, он болезненно относится к несправедливости", - сказал корреспонденту участник пикета Владимир Белолипецкий.

«Сегодня день защиты прав человека. Хочется, чтобы права человека защищались на всех уровнях [...] Власти всячески пытаются его (Платошкина) дискредитировать, лишили его права голоса, посадив под домашний арест. Он находится под арестом уже больше полугода, не может работать и говорить, его лишили и права общений. Я считаю, что Платошкин – голос народа, он всегда призывал только к законным действиям», - сказал корреспонденту пикетчик с портретом Платошкина Михаил Модин, проводивший акцию у «Волгамолла».

Он рассказал, что в 14.00 по местному времени (13.00 мск) на площадь Ленина, где изначально планировались пикеты, подъехали четыре машины полицейских.

«Наши требования – это свобода собраний, как прописано в Конституции, свобода выражения мыслей. Хотелось бы, чтобы нас слышали и местные, и региональные власти, и Кремль», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" пикетчик Александр.

Он считает, что люди имеют право собираться мирно, "несмотря на все тяжелые ситуации". "Поправки Вяткина в 54-й федеральный закон ("О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". - Прим. "Кавказского узла") предполагают запрет пикетной очереди и давление на одиночных пикетчиков. Этого не должно быть", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин внес в Госдуму два законопроекта, ужесточающих правила проведения митингов. В частности, он предложил запретить массовые мероприятия возле зданий экстренных оперативных служб, чтобы не парализовать их работу. Кроме того, власти смогут переносить или отменять акции при чрезвычайных ситуациях, отмечено в документе. Парламентарий предложил признавать публичным мероприятием «совокупность» одиночных пикетов и очереди на пикеты, а также «массовое одновременное пребывание или передвижение граждан в общественных местах», написала 18 ноября "Медуза". Законопроект прошел в Госдуме первое чтение, сообщила 9 декабря "Российская газета".

"У граждан по Конституции есть права, которых их лишают. Например, нам в любой момент могут предъявить нарушение масочного режима. [Говорят, что] одиночные пикеты - это плохо, а когда на День Победы собирают людей – это правильно", - сказал корреспонденту активист «Левого фронта» Сергей Инталев. По его словам, если раньше активисты могли собраться несколько человек и один держал плакат, то, если примут поправки, это будет считаться пикетной очередью.

Пикетчик Вадим Белоусов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что его 14-летний сын весной с трудом выдержал дистанционное обучение. "Мама и папа приходили домой с работы и вместе с ним учили уроки", - сказал он. Активист считает, что власти хотят убрать школы, чтобы сократить расходы бюджета.

Весной школы Волгоградской области из-за эпидемии коронавируса были переведены на дистанционное обучение. В новом учебном году занятия возобновились в традиционном формате. При этом часть классов в различных школах Волгоградской области временно переводились на дистанционное обучение после того, как среди их учеников подтверждались тесты на коронавирус. 9 декабря участники пикетов в Волгограде выступили против дистанционного обучения.

Прохожие поддержали пикетчиков

Полицейских на месте пикета не было. Прохожие обращали внимание на плакаты, задавали вопросы. Молодой человек спросил пикетчиков: «Что пропагандируете?». Пенсионерка долго читала плакаты, а затем пожаловалась корреспонденту "Кавказского узла" на маленькую пенсию.

Пенсионер Николай Филиппович, изучив плакаты, сказал корреспонденту "Кавказского узла", что не знает, кто такой Платошкин.

Марина сказала корреспонденту корреспонденту "Кавказского узла", что «пикетчики делают нужное дело». «Я Платошкина не знаю, но помимо него много людей несправедливо осуждают и сажают в тюрьмы», - отметила она.

Пикеты являются самой эффективной формой протеста, считает директор юридического агентства Avim Иван Иванов. «При несогласии граждан с какими-либо законопроектами и их желании быть услышанными в коридорах власти обычные обращения и направление предложений (в адрес властей) практически не работают", - сказал он корреспонденту Кавказского узла.

Он отметил, что примером тому является огромный шквал обращений об отмене перехода Волгоградской области на московское время. "Позиция активной части населения области депутатам и региональным властям безразлична", - сказал Иванов.

В октябре 2018 года Волгоградская область вышла из одного часового пояса с Москвой (UTC+3). Перевод стрелок на час вперед одобрили более 58% участников регионального референдума в марте 2018 года. Однако в дни общероссийского голосования летом 2020 года вопрос об изменении времени вновь был поставлен вновь, на этот раз в форме опроса. 65% участников опроса высказались за изменение часового пояса, и 22 августа волгоградские парламентарии внесли в Госдуму законопроект о возвращении региона в московский часовой пояс. 8 декабря Госдума одобрила проект во втором чтении. На следующий день большинство депутатов российского парламента проголосовало сегодня за возвращение Волгоградской области в один с Москвой часовой пояс.

По его словам, пикеты "позволяют гражданам в соответствии с конституцией высказать свое мнение". Если будут привлекать к ответственности за однотипные выступления в рамках одиночных пикетов, это будет означать, что в этой форме протеста власти видят опасность для себя, считает Иванов.