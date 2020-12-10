Жители островной части Азова отрезаны от города

10 декабря 2020, 23:27

Режим чрезвычайной ситуации введен в Азове из-за обмеления Дона в результате сильного ветра. Жители хутора Задонье оказались в изоляции от города.

В результате ураганного ветра, порывы которого достигали 18 метров в секунду, река так обмелела, что ее нельзя переплыть даже на лодке. Поэтому около 300 жителей хутора Задонье, представляющего собой островную часть Азова, оказались отрезанными от города.

В период действия режима ЧС переправа на хутор Задонье будет осуществляться спасательным судном на воздушной подушке, сказано в сообщении на сайте администрации Азова. Первый рейс с продуктами и водой для жителей хутора был совершен 9 декабря, в дальнейшем, до улучшения ситуации, планируется выполнять несколько рейсов в сутки.

В Задонье доставлен фельдшер, который будет находиться на хуторе круглосуточно, в Азов вывезли тех, кому потребовалась медицинская помощь. Жители хутора, которые работают в Азове, могут бесплатно останавливаться на ночлег в гостинице "Солнечная", сообщил сегодня "Интерфакс".

Из–за погодных условий спасательное судно не может причалить к пристани — пассажиров высаживают прямо на берег, куда подъезжают местные жители и забирают людей и продукты. Переправа на остров всегда была проблемой для города, но в этот раз ситуацию усугубил сильный сгон воды и шквалистый ветер, приводит "Ерш Азов" слова начальника городского управления ГО ЧС Николая Тищенко.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 11 декабря в Азове облачно, температура воздуха -2, скорость ветра 6 метров в секунду. 11 декабря днем температура составит +2, скорость ветра усилится до 7 метров в секунду, осадков не ожидается. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.

Как писал "Кавказский узел", в 2008 году из-за сложной ледовой обстановки на Дону в Ростовской области жители хутора Задонье, который расположен на острове (в городской черте Азова), более двух недель не могли попасть на "большую землю".