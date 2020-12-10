Горсобрание переизбрало Копайгородского мэром Сочи

10 декабря 2020, 17:00

Депутаты городского собрания Сочи единогласно избрали главой Сочи действующего мэра Алексея Копайгородского.

Как писал "Кавказский узел", на пост мэра Сочи претендовали шесть человек - жители Сочи, Краснодара и Ростовской области.

Внеочередные выборы мэра Сочи были назначены из-за выделения части территории Адлерского района Сочи в отдельный городской округ Сириус. Этому предшествовал протест жителей Имеретинской низменности, которые выступали против, поясняя, что преобразование территории может лишить старожилов жилья и земель.

Депутаты Городского собрания Сочи единогласно переизбрали сегодня главой городского округа Алексея Копайгородского. Результаты голосования связаны с тем, что Копайгородскому всего за год работы удалось добиться серьезных результатов, полагает председатель Горсобрания Виктор Филонов.

"Ускорились темпы по благоустройству, по обновлению городской инфраструктуры, улучшению качества городской среды. Благодаря грамотному и активному взаимодействию с краевыми и федеральными структурами Сочи вышел в ряд программ софинансирования, начато строительство ряда новых социальных объектов, ожидаем начала реализации ряда масштабных проектов в сфере ЖКХ", - приводятся слова Филонова на сайте администрации Сочи.

10 сентября 2019 года Алексей Копайгородский также был избран депутатами горсобрания единогласно. Тогда Копайгородский победил в конкурсе, на который свои заявки успели подать 18 человек. При этом опрошенные "Кавказским узлом" сочинцы посчитали конкурс формальным и возмутились, что пост главы занял иногородний.

Алексей Копайгородский до перехода на работу в администрацию Сочи был заместителем губернатора Краснодарского края. Копайгородский – уроженец Краснодара. В его послужном списке работа вице-мэром Краснодара, руководителем департамента внутренней политики краевой администрации, вице-губернатором Кубани по внутренней политике, указано в биографической справке об Алексее Копайгородском, подготовленной "Кавказским узлом".

Отметим, что 8 декабря Государственная дума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект о федеральной территории "Сириус". Как конкретно будет функционировать этот новый тип административно-территориального образования, будет решаться в течение пятилетнего переходного периода. Согласно внесенным ко второму чтению поправкам, совет "Сириуса" возглавит председатель совета, а администрацию – глава администрации. Членов Совета "Сириуса" будут избирать по одномандатным и многомандатным округам на пять лет. Выборы членов Совета первого созыва должны пройти не позднее 19 сентября 2021 года, а схема избирательных округов должна быть утверждена не позднее 15 мая 2021 года, сообщило 8 декабря РИА "Новости".