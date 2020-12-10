10 декабря 2020, 11:00

Глава предприятия во Владикавказе заподозрен в неуплате налогов на 45 миллионов

Руководитель одного из коммерческих предприятий в столице Северной Осетии уклонился от уплаты налоговикам крупной суммы за счет деклараций с ложными сведениями, полагают следователи.

По версии следствия, с 1 января по 30 июня 2017 года подозреваемый представлял в межрайонную инспекцию налоговой службы декларации с ложными сведениями, чтобы уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость. "В результате противоправных действий, подозреваемый уклонился от уплаты налога в особо крупном размере на сумму свыше 45 млн рублей", - сообщило Следственное управление Следственного комитета по Северной Осетии.

Глава предприятия подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (пункт "б" части 2 статьи 199 УК России), говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Часть 2 статьи 199 УК России предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

"Кавказский узел" ранее писал, что в ноябре 2019 года должностные лица ООО "Стройсервис" в Моздокском районе Северной Осетии были заподозрены в том, что уклонились от уплаты налога на сумму свыше 47,6 млн рублей, предоставив ложные сведения.

Примечание:

"Руководители фирмы в Кабардино-Балкарии заподозрены в крупной неуплате налогов", "Дагестанский предприниматель заподозрена в неуплате налогов на 4,5 миллиона", "Введение налогового режима для самозанятых граждан вызвало скепсис предпринимателей в Дагестане".

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