Глава предприятия во Владикавказе заподозрен в неуплате налогов на 45 миллионов

10 декабря 2020, 11:00

Руководитель одного из коммерческих предприятий в столице Северной Осетии уклонился от уплаты налоговикам крупной суммы за счет деклараций с ложными сведениями, полагают следователи.

По версии следствия, с 1 января по 30 июня 2017 года подозреваемый представлял в межрайонную инспекцию налоговой службы декларации с ложными сведениями, чтобы уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость. "В результате противоправных действий, подозреваемый уклонился от уплаты налога в особо крупном размере на сумму свыше 45 млн рублей", - сообщило Следственное управление Следственного комитета по Северной Осетии.

Глава предприятия подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (пункт "б" части 2 статьи 199 УК России), говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Часть 2 статьи 199 УК России предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

"Кавказский узел" ранее писал, что в ноябре 2019 года должностные лица ООО "Стройсервис" в Моздокском районе Северной Осетии были заподозрены в том, что уклонились от уплаты налога на сумму свыше 47,6 млн рублей, предоставив ложные сведения.