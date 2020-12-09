Кремль отреагировал на кражу деталей военного самолета в Таганроге

09 декабря 2020, 15:03

Следователи возбудили уголовное дело после кражи в Таганроге оборудования, стоимостью более миллиона рублей из самолета Ил-80, сообщило региональное МВД. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал произошедшее крупным ЧП.

После пропажи оборудования с самолета будут сделаны выводы и приняты меры, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. "Разумеется, будут сделаны выводы. Конечно, такое ЧП. <…> Конечно, будет и расследование, и будут приняты меры с тем, чтобы это не повторялось", – привел сегодня ТАСС слова Пескова.

Следователи Управления МВД по Таганрогу расследуют обстоятельства кражи, после того как в полицию обратилось руководство одного из таганрогских предприятий с жалобой на похищение оборудования из самолета Ил-80, который находится на аэродроме, сообщило сегодня на своем сайте Управление МВД по Ростовской области. "В полицию поступило сообщение от руководства одного из предприятий города Таганрога о том, что из воздушного судна Ил-80, находящегося на аэродроме, похищено имущество на сумму более миллиона рублей", - сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте ведомства.

Речь идет о краже из так называемого самолета "судного дня", который является одним из самых секретных в России военных самолетов Ил-80, сообщил 7 декабря "Интерфакс" со ссылкой источник. Самолет находился в Таганроге на плановом обслуживании. Утром 7 декабря специалисты при осмотре Ил-80 заметили, что на грузовом люке есть следы взлома. Выяснилось, что из самолета похищены 39 радиостанционных блоков и еще пять плат из пяти таких же демонтированных блоков. В отсеке остались отпечатки пальцев и следы обуви, сообщило РИА "Новости".

После пропажи оборудования в полицию обратился начальник службы авиационной безопасности акционерного общества "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева". "Все бортовые приборы на момент приемки самолета были на месте. После окончания работ основной вход, люк грузового отсека, три запасных выхода были опечатаны", – сообщило 7 декабря на своем сайте издание BBC News.

В ноябре-декабре 2017 года около 25 сотрудников ТАНТК отравились таллием. В апреле 2018 года силовики сообщили о задержании коллеги пострадавших. Из материалов дела следует, что обвиняемый отравил коллег из личной неприязни и полностью признал свою вину, однако защита заявила, что он дал показания под давлением. Руководство завода факт отравления подтвердило, однако отрицает, что это связано с производственным процессом. Аналогичный вывод сделало и региональное управление Роспотребнадзора.

Стоимость охраны аэропорта составила 24 млн рублей

На вооруженную охрану аэропорта "Южный" в Таганроге, на котором находится Ил-80, было потрачено 24 млн рублей, сообщило сегодня издание "Без формата". Конкурс прошел весной, контракт был заключен с единственным участником - ФГУП "УВО Минтранса России", отмечается в публикации.

Самолет "судного дня" находился в ангаре на аэродроме Таганрог-Южный, который является ведомственным аэродромом завода. Вход на его территорию посторонних лиц трудно себе представить. Тем более – вывоз с объекта довольно внушительного груза, пишет сегодня "Новая Газета" со ссылкой на источник в ТАНТК имени Бериева.

Он отметил, что странным является то, что важный спецборт прибыл на рядовую процедуру в Таганрог. Поменять масло в стойках шасси Ил-80 могли на любой ближайшей базе обслуживания, а если речь не идет о модернизации секретного оборудования, то на такие процедуры самолеты, прилетают без секретной "начинки", отметил он. "И утечку в СМИ, на мой взгляд, допустили преднамеренно: кому-то выгодно представить произошедшее именно в таком виде — воры тайком прокрались, вскрыли сверхсекретный самолет и вынесли оттуда платы с золотом", – привела "Новая Газета" мнение источника.

Отметим, что дело о краже оборудования с самолета Ил-80 расследуется по статье о краже. Часть 4 статьи 158 УК РФ "Кража в особо крупном размере" предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Источник рассказал о технических характеристиках Ил-80

Самолет "судного дня" Ил-80 был создан в Советском Союзе для эвакуации высшего руководства страны и управления войсками в случае начала полномасштабной ядерной войны. Первый полет он совершил в 1985 году, а в эксплуатацию его приняли в 1992-м, отметило 7 декабря издание РБК.

Ил-80 был создан на базе пассажирского лайнера Ил-86. Всего построено четыре таких машины. От оригинала они отличаются усиленным фюзеляжем, защитой от радиационного заражения и специальными устойчивыми линиями связи. Ил-80 неоднократно использовались на Парадах Победы, сказано в публикации.